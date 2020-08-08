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 Суббота, 8 Августа 2020 15:04
Александр Аванесов

В ДТП в Арарате погибла мама журналиста АрмИнфо

В ДТП в Арарате погибла мама журналиста АрмИнфо

АрмИнфо. 8 августа в 08:37 в Национальный антикризисный центр Министерства по чрезвычайным ситуациям Армении поступила информация о дорожно-транспортном происшествии, произошедшим  на 3-м километре автодороги Ерасх -Тигранашен. Есть жертвы.

Согласно сообщению пресс-службы МЧС РА, на место происшествия выехали спасатели Араратского районного спасательного управления МЧС.  На месте выяснилось, что на 68-м км трассы Ереван-Мегри (в административной зоне села Ерасх) столкнулись (водитель: Гагик Дзян, 1987 г.р.) и (водитель Арутюн Х. 1988 года рождения).  Спасатели вывели из автомашин и подвели к машине скорой помощи  водителей и пассажирку автомобиля    Нуне О-н, однако последняя скончалась по дороге в больницу.  Водители были госпитализированы в медицинский центр <Арарат>, где врачи оценили их состояние как тяжелое.  До прибытия спасателей пассажиры автомобиля Арам K (1985 г.р.), Армен M (1992 г.р.) и пассажиры автомобиля  Toyota  Арам Ю. (2014 г.р.), Ева Дж. (2011 г.р.), Вардуи С  (1989 г.р.) переведены в Медицинский центр <Арарат>, где врачи оценивают состояние их здоровья как удовлетворительное.

Отметим, что погибшая - Нуне Ованнисян является мамой журналиста информационного агентства АрмИнфо Алины Оганесян. Коллектив агентства выражает Алине искренние соболезнования с пожеланиями силы, терпения и стойкости духа. 

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