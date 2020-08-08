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 Суббота, 8 Августа 2020 14:06
Александр Аванесов

Армен Саркисян: Границы страны защищены как высокой боевой готовностью нашей храброй армии, так и волей и стойкостью жителей приграничных сел

Армен Саркисян: Границы страны защищены как высокой боевой готовностью нашей храброй армии, так и волей и стойкостью жителей приграничных сел

АрмИнфо.  В рамках рабочего визита в Тавушскую область президент Армен Саркисян посетил приграничное село Чинар, сообщает пресс-служба аппарата президента.

Согласно источнику, Чинари находится в самой горячей точке на северо-восточной границе Армении, в непосредственной близости от села находятся азербайджанские боевые позиции. Находясь под постоянным прицелом азербайджанской стороны, село является объектом регулярного огня противника.  Село оказалось в центре боевых действий, развязанных Азербайджаном в прошлом месяце на северо-востоке армяно-азербайджанской границы, и был обстрелян противником.

Президент РА посетил школу в Чинари, здание и имущество которой было серьезно повреждено в результате обстрела. Благодаря пожертвованию сыновей президента Айка и Вардана Саркисянов школа была обеспечена имуществом (столы, стулья, шкафы), а также компьютерной техникой. Программа, реализуемая Айком и Варданом Саркисянами, направлена на то, чтобы соединить детей Арцаха и различных  регионов  Армении со своими сверстниками из диаспоры.

В рамках инициативы супруги президента РА Нуне Саркисян, школьники местной школы получат возможность установить контакты с учениками из разных школ Армении, Арцаха и Диаспоры, начав уникальное сотрудничество. Подчеркнув постоянное внимание к детям, Армен Саркисян еще раз выразил готовность поддержать их и как президент и как личность. <В каком-то смысле я стал другом этой школы. Считайте это и  моей школой,  и если будут проблемы, подскажите. Это касается и села>, - сказал президент.  По поручению Армена Саркисяна,  вопрос с отоплением школы решит аппарат президента.

Президент также поблагодарил пограничников Тавуша за то, что они вместе с вооруженными силами поддерживают государственную границу. По его словам, что люди, живущие в этой красивой местности, намного глубже и естественнее, чем большинство из нас. "Здесь рай. Люди живут в раю, и многие наши соотечественники не осознают, что рай рядом с нами>, - сказал президент, призвав приехать и увидеть это место.   <В этом раю  присутствует  история и наследие нашего народа>, - сказал Армен Саркисян.  Он заметил, что <мы победим, если будем все вместе, едины в Армении, Арцахе и диаспоре>.  < Я очень оптимистичен, уверен, что мы преодолеем все трудности нашим единством. Гуманность, которую мы испытываем к ближнему, другу, односельчанину, имеет огромную ценность. Эту ценность часто не ценят, мы не ценим то богатство, в котором живем, то есть человеческое богатство, нашу природу>, - заключил президент РА, добавив, что   быть учителем, директором или главой села в приграничном селе - это не просто работа, а миссия. Президент также поблагодарил и жителей села и всех приграничных поселений, подчеркнув, что <границы страны  защищены как высокой боевой готовностью нашей храброй армии, так и волей и стойкостью жителей приграничных сел>.

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