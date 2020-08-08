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 Суббота, 8 Августа 2020 13:38
Роза Манукян

Победители грантовой программы реализуют свои бизнес-проекты в Гюмри

Победители грантовой программы реализуют свои бизнес-проекты в Гюмри

АрмИнфо.  Четверо гюмрийцев будут реализовывать свои творческие бизнес-проекты на проспекте Тиграна Меца в Гюмри, что сделает его более оживленным и привлекательным для местных жителей и гостей города.

Реализация проектов осуществляется при поддержке грантовой программы Госдепартамента США инициатива <Открытый Гюмри 2019> и инновационного фонда привлечения выпускников (AEIF) на 2019-2020 годы. Целью является содействие созданию предприятий малого и среднего бизнеса в общине на  проспекта Тиграна Мец  в Гюмри.

В результате реализации проектов победителей в Гюмри появятся фото-мастерская <Франгулян>, модный дом Kristina G Zayimtsyan

Boutique, а также уникальные изделия ручной работы, которые будут представлены Rashani и Jevo Art Studio-галерея ? District Weaving Studio.  Созданная фотостудия Ованеса Франгуляна <Франгулян>, одна из четырех победителей проекта, направлена на популяризацию старой культуры Гюмри и привлечение интереса иностранных туристов. Фотостудия будет обслуживать туристов, посещающих Гюмри, фотографируя их в самых известных культурных средах города в старой одежде Алеппо.

Модный дом Кристины Заимцян будет ориентирован на пошив модной одежды для женщин и молодежи. Изделия  будут изготавливаться  вручную, из деталей авторского бренда.  Галерея-студия Jevo Art Studio представят изделия ручной работы Ани Рашоян - украшения, живопись, керамику. Работы выполнены из натуральных камней, фруктовых камней, дерева, акрила, масляной краски и других материалов.

Предусмотрено также производство различных шерстяных изделий: шерстяных сумок, тапочек, курток, пальто, шарфов, сувениров и других

видов шерстяных изделий. Студия также будет работать как место для изготовления, обучения и продажи одеял.

Грантовая программа стартовала в ноябре 2019 года и продлилась до апреля 2020 года. За это время около 30 участников прошли курсы

обучения творческому предпринимательству, получили необходимые знания, навыки предпринимательства и коммуникативные навыки благодаря советам ведущих экспертов в данной области.

По окончании тренинга восемь участников разработали и представили свои бизнес-проекты членам профессионального жюри. По итогам конкурса трое из четырех победителей получили по 1000 долларов каждый, а занявший четвертое место - 868 долларов. 

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