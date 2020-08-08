Суббота, 8 Августа 2020 13:33

АрмИнфо. В Арцахе нет политической силы, которая могла бы взять на себя полную ответственность за проблемы, стоящие перед страной, поэтому необходимо действовать сообща. Об этом накануне в ходе встречи с секретарем Совета безопасности Арцаха Самвелом Бабаяном и депутатами от возглавляемой им партии "Единая Родина" заявил спикер карабахского парламента Артур Товмасян.

Как передает пресс-служба НС Арцаха, в ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества. Артур Товмасян высоко оценил проделанную Советом безопасности работу, отметив и парламентскую деятельность партии <Единая Родина>. Он подчеркнул, что благодаря сотрудничеству, совместной работе можно будет решить многие вопросы повестки дня.

Самвел Бабаян, в свою очередь, указав на необходимость совместной работы с парламентом, отметил, что любая программа, реализуемая в стране, должна осуществляться в рамках закона в интересах народа и иметь тенденцию к значительному повышению уровня жизни населения.