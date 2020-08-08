Суббота, 8 Августа 2020 13:13

АрмИнфо. Президент Арцаха Араик Арутюнян накануне провел встречу с сотрудниками Министерства территориального управления и развития.

Согласно сообщению пресс-службы главы государства, министр территориального управления и развития республики, комендант режима чрезвычайного положения Жирайр Мирзоян представил президенту программу деятельности ведомства. Министр , в частности, остановился на вопросах, связанных со структурой нового государственного органа, которая приведена в соответствие с приоритетными направлениями сферы. Жирайр Мирзоян отметил, что одной из наиболее актуальных задач, стоящих сегодня перед республикой, является устранение несоответствия между полномочиями органов местного самоуправления и предназначенными для их реализации финансовыми средствами, а также реформирование законодательного поля, регулирующего систему местного самоуправления. В этих целях уже разработана концепция административно-территориальных реформ республики, намечены дальнейшие действия.

В свою очередь, Араик Арутюнян подчеркнул, что в сфере территориального управления необходимо осуществить институциональные

реформы, которые будут направлены на сбалансированное территориальное развитие, повышение эффективности органов местного самоуправления и подотчетности перед обществом, а также обеспечение нового качества территориального управления. Президент отметил, что Министерству необходимо провести серьезную комплексную работу в области управления природными ресурсами. В этом контексте Араик Арутюнян выразил недовольство прежней политикой, не способствующей незаконной вырубке лесов и эффективное использование недр. Он подчеркнул, что любые злоупотребления или коррупционные проявления в этой сфере должны строго наказываться. Касаясь административного здания министерства, глава государства отметил, что оно принадлежит частной компании, которая безвозмездно предоставила здание министерству по его просьбе.