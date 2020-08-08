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 Суббота, 8 Августа 2020 13:13
Александр Аванесов

Президент Арцаха: В сфере территориального управления необходимо осуществить институциональные реформы

Президент Арцаха: В сфере территориального управления необходимо осуществить институциональные реформы

АрмИнфо. Президент Арцаха Араик Арутюнян накануне провел встречу с сотрудниками Министерства территориального управления и развития.

Согласно сообщению пресс-службы главы государства, министр территориального управления и развития  республики, комендант  режима чрезвычайного положения Жирайр Мирзоян представил  президенту программу деятельности ведомства.  Министр , в частности, остановился на вопросах, связанных со структурой нового государственного органа, которая приведена в соответствие с приоритетными направлениями сферы. Жирайр Мирзоян отметил, что одной из наиболее актуальных задач, стоящих сегодня перед республикой, является устранение несоответствия между полномочиями органов местного самоуправления и предназначенными для их  реализации  финансовыми средствами,  а также реформирование законодательного поля, регулирующего систему местного самоуправления. В этих целях  уже разработана концепция административно-территориальных реформ республики, намечены дальнейшие действия.

В свою очередь, Араик Арутюнян подчеркнул, что в сфере территориального управления необходимо осуществить институциональные

реформы, которые будут направлены на сбалансированное территориальное развитие, повышение эффективности органов местного самоуправления и подотчетности перед обществом, а также обеспечение нового качества территориального управления.  Президент отметил, что Министерству необходимо провести серьезную комплексную работу в области управления природными ресурсами. В этом контексте Араик Арутюнян выразил недовольство прежней  политикой,  не способствующей  незаконной вырубке  лесов и  эффективное использование недр. Он  подчеркнул, что любые злоупотребления или коррупционные проявления в этой сфере должны строго наказываться. Касаясь административного здания министерства, глава государства отметил, что оно принадлежит частной компании, которая безвозмездно предоставила здание министерству по его просьбе. 

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