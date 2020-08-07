Пятница, 7 Августа 2020 20:19

АрмИнфо. 7 августа председатель НС Арцаха Артур Товмасян встретился с руководителем делегации Международного Комитета Красного Креста в Степанакерте Бертраном Ламоном. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Товмасян высоко оценил гуманитарную миссию МККК в Арцахе, подчеркнув роль организации как нейтрального посредника. Спикер парламента выразил уверенность, что делегация МККК и впредь будет активно проводить работы в Арцахе, в рамках своих полномочий содействуя решению существующих проблем. В этом контексте, по словам Товмасяна, содействие государственных структур и взаимодействие с МККК необходимы и важны для народа Арцаха:

Со своей стороны глава делегации МККК представил первоочередные цели Международного Комитета Красного Креста, в частности, коснувшись поддержки властей в вопросе проблем без вести пропавших в результате конфликта лиц.