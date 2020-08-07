Пятница, 7 Августа 2020 18:06

АрмИнфо. Четвертый день продолжаются акции против эксплуатации золотоносного рудника Амулсар. Как в беседе с корреспондентом АрмИнфо заявила активист движения Гоар Унанян, ситуация сегодня относительно спокойная. <На данный момент ситуация около рудника с утра без инцидентов. Домики, установленные компанией <Лидиан Армения>, демонтированы>, - подчеркнула активистка.

Отметим, что эти домики-времянки были сооружены компанией для начала взрывных работ на открытом руднике. Домики были сооружены под высоковольтными электросетями, что с точки зрения безопасности недопустимо.

Унанян также подчеркнула, что весь мир сегодня борется за сохранение экологии, однако, в Армении ситуация противоположная. <Мы боремся за чистый воздух и чистую воду. Джермук является курортом наподобие <Карловых Вар> и Кисловодска. И будет очень обидно, если эксплуатация рудника отрицательно подействует на экологию. Правительство страны постоянно говорит о том, что с эксплуатацией рудника откроются новые рабочие места. Но экология намного важнее. Отрицательное влияние рудника подействует на всю страну, не только на Джермук. Практически весь город Джермук борется за то, чтобы рудник не эксплуатировали>,- подчеркнула Унанян.

Активистка также отметила, что она переехала в Армению из США, где прожила больше 25 лет, и ей очень обидно, что прекрасную экологию курортного города могут разрушить в один день. <Мой отец во время СССР был директором завода минеральных вод <Джермук>. С проблемами города, его экологией, я знакома с детства. Я в 2019 году встречалась с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Представила ему эту проблему. Надеюсь, что правительство, наконец, адекватно отреагирует на сложившуюся ситуацию. Каждое наше правительство допускает ошибки, а страдает народ. Мы верим обещаниям, но они оборачиваются ложью>, - подчеркнула Унанян. <Жизнь или обогащение? Думаю, вывод очевиден>,- заключила Унанян.

Отметим, что Lydian Armenia является дочерней компанией британского оффшора Lydian International. Экологи и рядовые граждане обеспокоены тем, что эксплуатация золотоносного рудника может привести к загрязнению подземных вод Джермука и озера Севан. Помимо водного бассейна, обеспокоенность общественности вызывает и возможное наличие на месторождении урановых проявлений, о чем свидетельствуют данные геологоразведки еще советских времен.

Уже свыше полутора года как дорога к руднику заблокирована экологическими активистами. С этой недели правоохранительные органы попробовали все же разблокировать подходы к руднику, но добиться видимых результатов им не удалось. Активисты и жители Джермука усилили блокировку дороги, и пошли на сидячую демонстрацию протеста после того, как компания, в надежде возобновить работу рудника, соорудила времянки для взрывников и собиралась начать на месторождении взрывные работы.