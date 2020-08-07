Arminfo.info




﻿
 Пятница, 7 Августа 2020 18:06
Ани Мшецян

Защитники Амулсара не допустят причинения непоправимого вреда экологии Армении

Защитники Амулсара не допустят причинения непоправимого вреда экологии Армении

АрмИнфо.  Четвертый день продолжаются акции против эксплуатации золотоносного рудника Амулсар. Как в беседе с корреспондентом АрмИнфо заявила активист движения Гоар Унанян, ситуация сегодня относительно спокойная. <На данный момент ситуация около рудника с утра без инцидентов. Домики, установленные компанией <Лидиан Армения>, демонтированы>, - подчеркнула активистка.

Отметим, что эти домики-времянки были сооружены компанией для начала взрывных работ на открытом руднике.  Домики были сооружены под высоковольтными электросетями, что с точки зрения безопасности недопустимо.

Унанян также подчеркнула, что весь мир сегодня борется за сохранение экологии, однако, в Армении ситуация противоположная. <Мы боремся за чистый воздух и чистую воду. Джермук является курортом наподобие <Карловых Вар> и Кисловодска. И будет очень обидно, если эксплуатация рудника отрицательно подействует на экологию. Правительство страны постоянно говорит о том, что с эксплуатацией рудника откроются новые рабочие места. Но экология намного важнее. Отрицательное влияние рудника подействует на всю страну, не только на Джермук. Практически весь город Джермук борется за то, чтобы рудник не эксплуатировали>,- подчеркнула Унанян.

Активистка также отметила, что она переехала в Армению из США, где прожила больше 25 лет, и ей очень обидно, что прекрасную экологию курортного города могут разрушить в один день. <Мой отец во время СССР был директором завода минеральных вод <Джермук>. С проблемами города, его экологией, я знакома с детства. Я в 2019 году встречалась с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Представила ему эту проблему. Надеюсь, что правительство, наконец, адекватно отреагирует на сложившуюся ситуацию. Каждое наше правительство допускает ошибки, а страдает народ. Мы верим обещаниям, но они оборачиваются ложью>, - подчеркнула Унанян. <Жизнь или обогащение? Думаю, вывод очевиден>,- заключила Унанян.

Отметим, что Lydian Armenia является дочерней компанией британского оффшора Lydian International. Экологи и рядовые граждане обеспокоены тем, что эксплуатация золотоносного рудника может привести к загрязнению подземных вод Джермука и озера Севан. Помимо водного бассейна, обеспокоенность общественности вызывает и возможное наличие на месторождении урановых проявлений, о чем свидетельствуют  данные геологоразведки еще советских времен.

Уже свыше полутора года как дорога к руднику заблокирована экологическими активистами. С этой недели правоохранительные органы попробовали все же разблокировать подходы к руднику, но добиться видимых результатов им не удалось. Активисты и жители Джермука усилили блокировку дороги, и пошли на сидячую демонстрацию протеста после того, как компания, в надежде возобновить работу рудника, соорудила времянки для взрывников и собиралась начать на месторождении взрывные работы. 

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Защитники Амулсара не допустят причинения непоправимого вреда экологии АрменииЗащитники Амулсара не допустят причинения непоправимого вреда экологии Армении
Начальник Генштаба Армении понаблюдал за тренировками десантно-штурмовых подразделенийНачальник Генштаба Армении понаблюдал за тренировками десантно-штурмовых подразделений
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях 10 августа
Саргсян: По внешним разведданным армянские ВС нанесли противнику в 4 -5 раз больше потерь во время Саргсян: По внешним разведданным армянские ВС нанесли противнику в 4 -5 раз больше потерь во время "апрельской войны"
Вагоны-домики Lydian Armenia, ставшие причиной массовых акций протеста, демонтированыВагоны-домики Lydian Armenia, ставшие причиной массовых акций протеста, демонтированы
Читать больше



Эксперты
Эксперт: Алиевым невыгодна большая война на КавказеЭксперт: Алиевым невыгодна большая война на Кавказе
Прогноз: Усугубление нестабильности в Азербайджане сожмет братские объятия Турции до хруста костейПрогноз: Усугубление нестабильности в Азербайджане сожмет братские объятия Турции до хруста костей
Малашенко: Молчание Москвы обусловлено опытом прошлогоМалашенко: Молчание Москвы обусловлено опытом прошлого
Читать больше
Комментируемые
"Госуслуги" предоставил информацию об очередных вывозных рейсах из Армении в Россию
Эдмон Марукян обеспокоен проблемой автомобилей с армянскими номерами в РоссииЭдмон Марукян обеспокоен проблемой автомобилей с армянскими номерами в России
Абитуриенты пообещали продолжать свою борьбу за поступление в вуз в ежедневном режимеАбитуриенты пообещали продолжать свою борьбу за поступление в вуз в ежедневном режиме
Армянский эксперт уличил посла США в попирании презумпции невиновности, при оценке армяно-азербайджанских столкновений в Лос-АнджелесеАрмянский эксперт уличил посла США в попирании презумпции невиновности, при оценке армяно-азербайджанских столкновений в Лос-Анджелесе
Посольство России в Армении: Вывозной рейс Ереван-Москва состоится 1 августаПосольство России в Армении: Вывозной рейс Ереван-Москва состоится 1 августа
МИД РА: Армения поддерживает с Россией партнерские отношения, которые строятся на принципах равноправия, дружбы, вековых связейМИД РА: Армения поддерживает с Россией партнерские отношения, которые строятся на принципах равноправия, дружбы, вековых связей
Леонид Калашников: Глупо думать, что ОДКБ вступит в войну с АзербайджаномЛеонид Калашников: Глупо думать, что ОДКБ вступит в войну с Азербайджаном
Сергей Лавров и Ара Абрамян обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границеСергей Лавров и Ара Абрамян обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе
Эксперт: Алиевым невыгодна большая война на КавказеЭксперт: Алиевым невыгодна большая война на Кавказе
Арцрун Ованнисян: 13 июля войдет в историю как день боевого применения боевых БПЛА армянского производстваАрцрун Ованнисян: 13 июля войдет в историю как день боевого применения боевых БПЛА армянского производства
Роберт Кочарян:  Будущее Армении – в организованном государствеРоберт Кочарян:  Будущее Армении – в организованном государстве
Президент Армении еще раз выступил против нового налога на имущество: это лишь кажется, что любой закон - это лишь арифметика, но за этой арифметикой человеческие жизниПрезидент Армении еще раз выступил против нового налога на имущество: это лишь кажется, что любой закон - это лишь арифметика, но за этой арифметикой человеческие жизни
МИД Арцаха: Азербайджана пытается переложить вину за отсутствие результатов в переговорном процессе на представителей МГ ОБСЕМИД Арцаха: Азербайджана пытается переложить вину за отсутствие результатов в переговорном процессе на представителей МГ ОБСЕ
Спикер: Все должны осознавать, что нося маски, мы спасаем жизни людейСпикер: Все должны осознавать, что нося маски, мы спасаем жизни людей
<МТС Армения>  запустит  программу <Здравствуй, малыш><МТС Армения>  запустит  программу <Здравствуй, малыш>
Поиск по дням

2013 , 2014