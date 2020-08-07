Пятница, 7 Августа 2020 17:40

АрмИнфо. Вагоны-домики Lydian Armenia, ставшие причиной массовых акций протеста, демонтированы.

Демонтаж вагонов-домиков охранной организации Lydian Armenia - <Специальной службы безопасности> - активисты встретили аплодисментами. По предварительной информации, вагоны-домики должны были быть передвинуты на 10 метров, однако в связи с наличием на данном участке высоковольтной вышки, это расстояние, из-за мер безопасности, может быть увеличено еще на 10 метров. К месту событий стянуты силы полиции с целью контроля за процессом. Ранее мэр Джермука Вардан Ованнисян заявил о том, что компания не имела разрешение на строительные работы на данной территории. Между тем Lydian Armenia неоднократно озвучивала противоположное мнение.

Напомним, что ситуация на Амулсаре накалилась после того, как на днях новая охранная организация Lydian Armenia - <Специальная служба безопасности> - демонтировала вагоны-домики зеленых активистов. <Специальная служба безопасности> осуществляет охрану имущества компании Lydian Armenia с 30 июня текущего года. Ее деятельность уже неоднократно вызывала напряжение в районе месторождения, а в ходе длившихся три последних дня акций протеста близ рудника четверо ее сотрудников были задержаны по подозрению в хулигантстве. Добавим, что в ходе акций протеста, в которых активное участие принимало местное население, были столкновения с полицией. По мнению экологов и зеленых активистов, имело место несоразмерное применение силы со стороны правоохранителей. Ситуация находилась под контролем представителей офиса Омбудсмена.

Общая стоимость Амулсарского проекта составляет $370 млн. Срок эксплуатации месторождения составляет 10 лет и 4 месяца, при этом в ежегодном разрезе планируется добывать в среднем 200 тыс. унций золота. Добавим, что Lydian Armenia является дочерней компанией британского оффшора Lydian International. Экологи и рядовые граждане обеспокоены тем, что эксплуатация рудника может привести к загрязнению минеральных подземных вод Джермука и озера Севан. Помимо водного бассейна, обеспокоенность общественности вызывает и возможное наличие на месторождении урановых проявлений.