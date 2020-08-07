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 Пятница, 7 Августа 2020 10:58
Карина Манукян

Экс-депутат Алрахаци Лев экстрадирован в Армению

Экс-депутат Алрахаци Лев экстрадирован в Армению

АрмИнфо. Находившийся в розыске экс- депутат Левон Саркисян, известный по прозвищу <Алрахаци Лев>, экстрадирован в Армению.

На своей странице в Facebook советник Генерального прокурора Армении Гор Абрамян в частности отметил: <В результате сотрудничества Генеральной прокуратуры Армения и Генеральной прокуратуры России, и при содействии МИД РА, группа оперативных сотрудников полиции РА

06.08.2020 г. доставила в Армению Левона Саркисяна, разыскиваемого компетентными органами РА. Генпрокуратура РФ удовлетворила в марте этого года ходатайство Генпрокуратуры РА о передаче Левона Саркисяна компетентным органам РА, и соответствующим органам было поручено обеспечить передачу последнего после вступления решения в законную силу>.

Как ранее сообщала СНБ, Саркисян является заказчиком разбойного нападения на дом экс-главы Таможенного комитета Армении Армена Аветисяна, совершенного в октябре 2008 года. По результатам проведенных в 2018 году в особняке и квартире Саркисяна обысков, были обнаружены оружие и боеприпасы. С 1 октября 2018 года он разыскивался в связи с обвинениями по пунктам 1-2 части 3 статьи 175 УК РА и части 2 статьи 223 УК РА. Саркисян был обнаружен и задержан 21 ноября прошлого года в Зеленограде (Московская область, Россия).

Отметим, что Левон Саркисян был депутатом армянского парламента в 1999- 2007 гг.

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