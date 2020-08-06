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 Четверг, 6 Августа 2020 21:06
Алина Оганесян

У здания правительства подверглись приводу правозащитники, выступающие против эксплуатации Амулсарского рудника

У здания правительства подверглись приводу правозащитники, выступающие против эксплуатации Амулсарского рудника

АрмИнфо. У здания правительства подверглись приводу правозащитники Ара Карагезян и Нина Карапетянц, а также другие граждане, выступающие против эксплуатации Амулсарского рудника.

Как сообщает пресс-служба Офиса омбудсмена, после полученного сигнала о том, что были подвергнуты приводу участники акции протеста, и на основании мониторинга социальных сетей по поручению защитника прав человека, группа быстрого реагирования Офиса омбудсмена выехала в отделения Полиции РА.  Сообщается, что представители Офиса омбудсмена проведут отдельные беседы с подвергнутыми приводу лицами, в том числе с правозащитниками, ознакомятся с основаниями привода, выяснят не нарушены ли права последних.  <Защитник прав человека в рамках своих полномочий продолжает держать в центре внимания события, происходящие вокруг эксплуатации Амулсарского месторождения>, - говорится в официальном сообщении Офиса омбудсмена.

Отметим, что на золотоносном месторождении Амулсар ситуация накалилась после демонтажа охранной организацией Lydian Armenia вагонов-домиков активистов, что вызвало возмущение экологов и ряда местных активистов.  В результате, в настоящее время ситуация вокруг рудника продолжает оставаться крайне напряженной.  К месту скопления людей стянуты усиленные наряды полиции. Акции протеста длятся третий день подряд. 

Напомним, что экологические активисты выступают против освоения месторождения, считая, что оно может нанести непоправимый урон флоре и фауне всего региона. Уже длительное время они блокируют все подходы к Амулсару, не давая возможности развернуть фронт работ. Амулсарское месторождение является вторым по величине запасов в Армении. Согласно информации компании, месторождение содержит около 73733 кг золота со средним содержанием 0,78 г на тонну, а также 294.367 тонн серебра со средним содержанием 9.29 г на тонну. Oно расположено на юго-востоке страны, в 13 км от курортного города Джермук, в междуречье рек Арпа и Воротан. Экологи и рядовые граждане обеспокоены тем, что эксплуатация рудника может привести к загрязнению минеральных подземных вод Джермука и озера Севан. Помимо водного бассейна, обеспокоенность общественности вызывает и возможное наличие на месторождении запасов урана. Общая стоимость Амулсарского проекта составляет $370 млн. Срок эксплуатации месторождения составляет 10 лет и 4 месяца, при этом в ежегодном разрезе планируется добывать в среднем 200 тыс. унций золота.  Добавим, что Lydian Armenia, которая осваивает  рудник, является дочерней компанией британского оффшора Lydian International. 

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