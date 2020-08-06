Четверг, 6 Августа 2020 19:38

АрмИнфо. В Арагацотнской области в I полугодии с.г. было возбуждено 35 уголовных дел, связанных с коррупционными преступлениями, что превысило показатель годовой давности на 40%. Об этом сообщат пресс-служба Генпрокуратуры РА.

Из общего количества уголовных дел 12 возбуждены в сфере образования, 17 - местного самоуправления, 3 - касаются медобслуживания, 1 - ГНКО, 2 - услуг правоохранительных органов.

За отчетный период ущерб, нанесенный государству и общинам, по уголовным делам, возбужденным по фактам преступлений коррупционного характера, превысил 74.343 млн драмов, из которых свыше 15.483 млн драмов были восстановлены.

Причем, в областном управлении Следственного комитета Арагацотнской области по уголовным делам коррупционного характера было восстановлено более 30.535 млн драмов. Для восстановления оставшейся части применяется надлежащий уголовно-процессуальный инструментарий.