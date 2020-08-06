Четверг, 6 Августа 2020 19:00

АрмИнфо. Команда адвокатов третьего президента Армении Сержа Саргсяна ответила на сообщение Специальной следственной службы.

В своем заявлении сторона защиты в частности назвала неуместными спекуляции именем Сержа Саргсяна, призвав ССС оставаться в рамках предоставления обществу четкой, а не манипулятивной информации.

Напомним, что ранее ССС представила подробности касательно задержания экс-мэра Еревана, бывшего главы Комиссии по регулированию общественных услуг Роберта Назаряна, который подозревается в совершении деяния, предусмотренного частью 2 статьи 308 УК РА. Так, Назарян, под предлогом поощрения развития гидроэнергетики в РА, 16 сентября 2011 г. получил правительственное решение <О предложении установить максимальную мощность для малых ГЭС>, фактически принятое с целью установления льгот для ООО <Дзорагет гидро>, принадлежащей зятю экс- президента РА Сержа Саргсяна - Микаелу Минасяну. Назарян, без проведения надлежащих экспертных исследований и анализа предлагаемых изменений, игнорируя имеющиеся в РА возможности водных ресурсов и в результате этого статистику строительства гидроэлектростанций, через компетентное управление Комиссии разработал проект соответствующего решения. В итоге <Дзорагет гидро> была зарегистрирована в списке малых гидроэлектростанций, воспользовавшись возможностью продажи электроэнергии по более высоким и стабильным тарифам, получив в итоге от физических и юридических лиц, потребляющих электроэнергию в Армении, сумму в размере 7,052,065,099 драмов.

Напомним, что по уголовному делу касательно Дзорагетской гидроэлектростанции (<Дзора ГЭС>) обвиняемым проходит экс-глава МО РА Сейран Оганян, который подозревается в растрате имущества в размере 1,046,400,000 драмов. Осенью прошлого года премьер-министр РА Никол Пашинян призвал Микаела Минасяна вернуться на родину и ответить на вопросы Специальной следственной службы. Речь в частности шла о незаконной, как отметил премьер, приватизации стратегического объекта в Лорийской области. По сведениям СМИ, данным объектом является Дзорагетская гидроэлектростанция.