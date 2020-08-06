Четверг, 6 Августа 2020 18:47

АрмИнфо. Учитывая то, что Армения для России считается зоной влияния, стремление Москвы в обязательном порядке иметь участие во внутриполитических процессах, а при возможности ими управлять удивления вызывать не должно. Подобное мнение выразил АрмИнфо член инициативы "Во имя республики", политолог Роберт Гевондян.

"В этом свете, наличие в Армении агентурной политической партии или партий также не должно являться предметом изумления. Присутствие России в нашей политической конъюнктуре будет чувствоваться всегда, соответственно, нам просто необходимо обратить это присутствие во благо интересов Армении. В этом случае данное присутствие создавать проблемы не будет", - заметил он.

По оценкам политолога, условные маргариты симонян сегодня пытаются координировать оппозиционные силы в Армении. При этом, Гевондян далек от мысли отождествлять подобные силы с позицией Кремля, пытающегося найти в Армении системные решения. В этом свете, личные интересы российских маргарит симонян далеко не полностью совпадают с интересами Кремля. Ереван работает с Кремлем, а не с его отдельными башнями, именно поэтому исходящие из России последние процессы интересам Армении не соответствуют.

Попытки маргинальных политических сил в Армении демонстрировать себя в качестве альтернативы действующей власти исключительно в общей геополитической зоне с Россией, политолог объясняет демонстрацией властями Армении в течение последних 20 лет наличия этой зоны. Иными словами, силы представляющиеся оппозицией, связывают собственные возможности достижения успеха в собственной большей пророссийскости, чем пророссийскость власти.

"Однако, в последние два года российская цивилизационная составляющая в Армении уже не так очевидна, как ранее. В стране появились политические силы, уже не борющиеся с властью за первенство в симпатиях в отношении России. Силы, исходящие из позиций армяноцентризма и предпочитающие интересы Армении интересам России или Европы. И сегодня интересы Армении действительно идут в одном кейсе с интересами России. И эти интересы могут сопоставляться", - подытожил политолог.