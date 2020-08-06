Arminfo.info




﻿
 Четверг, 6 Августа 2020 18:38
Давид Степанян

Правозащитник: Отсутствие веттинга придает восстановлению доверия общества к судам недостижимость

Правозащитник: Отсутствие веттинга придает восстановлению доверия общества к судам недостижимость

АрмИнфо. На примере рассмотрения всех последних кандидатур на вакантные места в Конституционном суде могу сказать, что оговорки в отношении назначений и избрания судей в любые судебные инстанции в Армении будут всегда. Подобное мнение выразил АрмИнфо руководитель ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи, правозащитник Артур Сакунц.

"Причина - отсутствие всеобъемлющего, глубинного и самое главное содержательного веттинга в отношении судебно-правовой системы страны. Все эти инстанции продолжают оставаться в том формате, в котором они были сформированы в период захвата государства. Как результат время от времени по самым различным делам мы сталкиваемся с проблемами, обусловленными отсутствием в данных структурах коренных преобразований. Первым этапом коих, безусловно, должен стать коренной веттинг", - подчеркнул он.

Правозащитник особо подчеркнул, что подвергаться тотальному веттингу должны отнюдь не все судьи подряд. По его оценкам, в системе есть специалисты в силу различных обстоятельств не игравшие той роли, которую играли их политизированные коллеги.  Последние своими вердиктами и решениями выполняли требования и запросы политической власти. Причем, как в виде лишения свободы за политические взгляды, так и в виде лишения имущества с целью реализации коррупционных интересов все той же политической власти.

По словам Сакунца, четкий список подобных судей, следователей и прокуроров известен.  И до тех пор, пока эти люди остаются частью судебно-правовой системы, доверие в отношении последней всегда будет подвергаться сомнениям общества. Правозащитник подчеркнул невозможность назначения еще два года назад, к примеру, председателя уголовной палаты Кассационного суда без политического решения, как минимум, согласия власти в этом вопросе.

"И сегодня в подобных голосованиях решающей становится ситуация, созданная в системе самоуправления судей при прежней власти. И то что, имеющий довольно положительный бекграунд, председатель Суда общей юрисдикции Тавушской области был не избран Общим собранием судей судьей КС, говорит о том, что эта ситуация все еще не изменилась", - подчеркнул Сакунц.

"То же самое касается прокуратуры и следственных органов. Понятно, что организованное по правилам прошлого, без обеспечения прозрачности, с применением неизвестных нам всех критериев выдвижение кандидатов в судьи КС доверие общества в отношении судебной системы не восстанавливают. Иными словами, поставленная изначально цель - восстановление доверие общества к судам, остается недостижимой", - подытожил правозащитник.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
К Кругу дружбы Австралии с Арцахом присоединились еще 10 влиятельных политиковК Кругу дружбы Австралии с Арцахом присоединились еще 10 влиятельных политиков
У здания правительства подверглись приводу правозащитники, выступающие против эксплуатации Амулсарского рудникаУ здания правительства подверглись приводу правозащитники, выступающие против эксплуатации Амулсарского рудника
В Украине открыто уголовное производство в связи с призывом воздержаться от использования термина <Геноцид армян>В Украине открыто уголовное производство в связи с призывом воздержаться от использования термина <Геноцид армян>
В Арагацотнской области связанные с коррупцией уголовные дела увеличились на 40%В Арагацотнской области связанные с коррупцией уголовные дела увеличились на 40%
Адвокаты Сержа Саргсяна ответили на сообщение Специальной следственной службы касательно <Дзорагет гидро>Адвокаты Сержа Саргсяна ответили на сообщение Специальной следственной службы касательно <Дзорагет гидро>
Читать больше



Эксперты
Эксперт: Алиевым невыгодна большая война на КавказеЭксперт: Алиевым невыгодна большая война на Кавказе
Прогноз: Усугубление нестабильности в Азербайджане сожмет братские объятия Турции до хруста костейПрогноз: Усугубление нестабильности в Азербайджане сожмет братские объятия Турции до хруста костей
Малашенко: Молчание Москвы обусловлено опытом прошлогоМалашенко: Молчание Москвы обусловлено опытом прошлого
Читать больше
Комментируемые
"Госуслуги" предоставил информацию об очередных вывозных рейсах из Армении в Россию
Эдмон Марукян обеспокоен проблемой автомобилей с армянскими номерами в РоссииЭдмон Марукян обеспокоен проблемой автомобилей с армянскими номерами в России
Абитуриенты пообещали продолжать свою борьбу за поступление в вуз в ежедневном режимеАбитуриенты пообещали продолжать свою борьбу за поступление в вуз в ежедневном режиме
Армянский эксперт уличил посла США в попирании презумпции невиновности, при оценке армяно-азербайджанских столкновений в Лос-АнджелесеАрмянский эксперт уличил посла США в попирании презумпции невиновности, при оценке армяно-азербайджанских столкновений в Лос-Анджелесе
Посольство России в Армении: Вывозной рейс Ереван-Москва состоится 1 августаПосольство России в Армении: Вывозной рейс Ереван-Москва состоится 1 августа
МИД РА: Армения поддерживает с Россией партнерские отношения, которые строятся на принципах равноправия, дружбы, вековых связейМИД РА: Армения поддерживает с Россией партнерские отношения, которые строятся на принципах равноправия, дружбы, вековых связей
Леонид Калашников: Глупо думать, что ОДКБ вступит в войну с АзербайджаномЛеонид Калашников: Глупо думать, что ОДКБ вступит в войну с Азербайджаном
Сергей Лавров и Ара Абрамян обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границеСергей Лавров и Ара Абрамян обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе
Эксперт: Алиевым невыгодна большая война на КавказеЭксперт: Алиевым невыгодна большая война на Кавказе
Арцрун Ованнисян: 13 июля войдет в историю как день боевого применения боевых БПЛА армянского производстваАрцрун Ованнисян: 13 июля войдет в историю как день боевого применения боевых БПЛА армянского производства
Роберт Кочарян:  Будущее Армении – в организованном государствеРоберт Кочарян:  Будущее Армении – в организованном государстве
Президент Армении еще раз выступил против нового налога на имущество: это лишь кажется, что любой закон - это лишь арифметика, но за этой арифметикой человеческие жизниПрезидент Армении еще раз выступил против нового налога на имущество: это лишь кажется, что любой закон - это лишь арифметика, но за этой арифметикой человеческие жизни
МИД Арцаха: Азербайджана пытается переложить вину за отсутствие результатов в переговорном процессе на представителей МГ ОБСЕМИД Арцаха: Азербайджана пытается переложить вину за отсутствие результатов в переговорном процессе на представителей МГ ОБСЕ
Спикер: Все должны осознавать, что нося маски, мы спасаем жизни людейСпикер: Все должны осознавать, что нося маски, мы спасаем жизни людей
<МТС Армения>  запустит  программу <Здравствуй, малыш><МТС Армения>  запустит  программу <Здравствуй, малыш>
Поиск по дням

2013 , 2014