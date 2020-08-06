Четверг, 6 Августа 2020 18:38

АрмИнфо. На примере рассмотрения всех последних кандидатур на вакантные места в Конституционном суде могу сказать, что оговорки в отношении назначений и избрания судей в любые судебные инстанции в Армении будут всегда. Подобное мнение выразил АрмИнфо руководитель ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи, правозащитник Артур Сакунц.

"Причина - отсутствие всеобъемлющего, глубинного и самое главное содержательного веттинга в отношении судебно-правовой системы страны. Все эти инстанции продолжают оставаться в том формате, в котором они были сформированы в период захвата государства. Как результат время от времени по самым различным делам мы сталкиваемся с проблемами, обусловленными отсутствием в данных структурах коренных преобразований. Первым этапом коих, безусловно, должен стать коренной веттинг", - подчеркнул он.

Правозащитник особо подчеркнул, что подвергаться тотальному веттингу должны отнюдь не все судьи подряд. По его оценкам, в системе есть специалисты в силу различных обстоятельств не игравшие той роли, которую играли их политизированные коллеги. Последние своими вердиктами и решениями выполняли требования и запросы политической власти. Причем, как в виде лишения свободы за политические взгляды, так и в виде лишения имущества с целью реализации коррупционных интересов все той же политической власти.

По словам Сакунца, четкий список подобных судей, следователей и прокуроров известен. И до тех пор, пока эти люди остаются частью судебно-правовой системы, доверие в отношении последней всегда будет подвергаться сомнениям общества. Правозащитник подчеркнул невозможность назначения еще два года назад, к примеру, председателя уголовной палаты Кассационного суда без политического решения, как минимум, согласия власти в этом вопросе.

"И сегодня в подобных голосованиях решающей становится ситуация, созданная в системе самоуправления судей при прежней власти. И то что, имеющий довольно положительный бекграунд, председатель Суда общей юрисдикции Тавушской области был не избран Общим собранием судей судьей КС, говорит о том, что эта ситуация все еще не изменилась", - подчеркнул Сакунц.

"То же самое касается прокуратуры и следственных органов. Понятно, что организованное по правилам прошлого, без обеспечения прозрачности, с применением неизвестных нам всех критериев выдвижение кандидатов в судьи КС доверие общества в отношении судебной системы не восстанавливают. Иными словами, поставленная изначально цель - восстановление доверие общества к судам, остается недостижимой", - подытожил правозащитник.