Четверг, 6 Августа 2020 18:36

АрмИнфо. 6 августа под председательством президента Араика Арутюняна состоялось очередное заседание Комендатуры.

Как сообщает пресс-служба президента, с докладами об эпидемиологической ситуации в республике выступили руководители и ответственные сотрудники компетентных ведомств. Комендант, министр территориального управления и развития Республики Арцах Жирайр Мирзоян отметил, что в последние дни регистрируется резкий спад количества инфицированных коронавирусом, что обусловлено последовательной реализацией мероприятий, направленных на предотвращение распространения инфекции в республике. По словам коменданта, учитывая отсутствие новых случаев заболевания, вскоре будут сняты ограничения на свободное передвижение жителей общины Атерк Мартакертского района и общины Айгестан Аскеранского района.

Глава государства положительно оценил ход борьбы с эпидемией и поручил продолжить предпринимать меры по предотвращению пандемии и соблюдению эпидемиологических требований.

Арутюнян одобрил также предложение коменданта, согласно которому в ближайшие дни будет пересмотрен порядок проведения общественных мероприятий с участием ограниченного количества людей и дано разрешение на присутствие 60 лиц вместо 20-ти.

Президент республики при этом подчеркнул, что определенное смягчение ограничений должно беспрекословно сопровождаться усилением контроля во всех звеньях во избежание негативных последствий, и дал соответствующие поручения руководителям компетентных органов.