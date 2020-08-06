Arminfo.info




﻿
 Четверг, 6 Августа 2020 18:36
Карина Манукян

Президент Арцаха положительно оценил ход борьбы с эпидемией коронавируса

Президент Арцаха положительно оценил ход борьбы с эпидемией коронавируса

АрмИнфо.  6 августа под председательством президента Араика Арутюняна состоялось очередное заседание Комендатуры.

Как сообщает пресс-служба президента, с докладами об эпидемиологической ситуации в республике выступили руководители и ответственные сотрудники компетентных ведомств. Комендант, министр территориального управления и развития Республики Арцах Жирайр Мирзоян отметил, что в последние дни регистрируется резкий спад количества инфицированных коронавирусом, что обусловлено последовательной реализацией мероприятий, направленных на предотвращение распространения инфекции в республике. По словам коменданта, учитывая отсутствие новых случаев заболевания, вскоре будут сняты ограничения на свободное передвижение жителей общины Атерк Мартакертского района и общины Айгестан Аскеранского района.

Глава государства положительно оценил ход борьбы с эпидемией и поручил продолжить предпринимать меры по предотвращению пандемии и соблюдению эпидемиологических требований.

Арутюнян одобрил также предложение коменданта, согласно которому в ближайшие дни будет пересмотрен порядок проведения общественных мероприятий с участием ограниченного количества людей и дано разрешение на присутствие 60 лиц вместо 20-ти.

Президент республики при этом подчеркнул, что определенное смягчение ограничений должно беспрекословно сопровождаться усилением контроля во всех звеньях во избежание негативных последствий, и дал соответствующие поручения руководителям компетентных органов.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
К Кругу дружбы Австралии с Арцахом присоединились еще 10 влиятельных политиковК Кругу дружбы Австралии с Арцахом присоединились еще 10 влиятельных политиков
У здания правительства подверглись приводу правозащитники, выступающие против эксплуатации Амулсарского рудникаУ здания правительства подверглись приводу правозащитники, выступающие против эксплуатации Амулсарского рудника
В Украине открыто уголовное производство в связи с призывом воздержаться от использования термина <Геноцид армян>В Украине открыто уголовное производство в связи с призывом воздержаться от использования термина <Геноцид армян>
В Арагацотнской области связанные с коррупцией уголовные дела увеличились на 40%В Арагацотнской области связанные с коррупцией уголовные дела увеличились на 40%
Адвокаты Сержа Саргсяна ответили на сообщение Специальной следственной службы касательно <Дзорагет гидро>Адвокаты Сержа Саргсяна ответили на сообщение Специальной следственной службы касательно <Дзорагет гидро>
Читать больше



Эксперты
Эксперт: Алиевым невыгодна большая война на КавказеЭксперт: Алиевым невыгодна большая война на Кавказе
Прогноз: Усугубление нестабильности в Азербайджане сожмет братские объятия Турции до хруста костейПрогноз: Усугубление нестабильности в Азербайджане сожмет братские объятия Турции до хруста костей
Малашенко: Молчание Москвы обусловлено опытом прошлогоМалашенко: Молчание Москвы обусловлено опытом прошлого
Читать больше
Комментируемые
"Госуслуги" предоставил информацию об очередных вывозных рейсах из Армении в Россию
Эдмон Марукян обеспокоен проблемой автомобилей с армянскими номерами в РоссииЭдмон Марукян обеспокоен проблемой автомобилей с армянскими номерами в России
Абитуриенты пообещали продолжать свою борьбу за поступление в вуз в ежедневном режимеАбитуриенты пообещали продолжать свою борьбу за поступление в вуз в ежедневном режиме
Армянский эксперт уличил посла США в попирании презумпции невиновности, при оценке армяно-азербайджанских столкновений в Лос-АнджелесеАрмянский эксперт уличил посла США в попирании презумпции невиновности, при оценке армяно-азербайджанских столкновений в Лос-Анджелесе
Посольство России в Армении: Вывозной рейс Ереван-Москва состоится 1 августаПосольство России в Армении: Вывозной рейс Ереван-Москва состоится 1 августа
МИД РА: Армения поддерживает с Россией партнерские отношения, которые строятся на принципах равноправия, дружбы, вековых связейМИД РА: Армения поддерживает с Россией партнерские отношения, которые строятся на принципах равноправия, дружбы, вековых связей
Леонид Калашников: Глупо думать, что ОДКБ вступит в войну с АзербайджаномЛеонид Калашников: Глупо думать, что ОДКБ вступит в войну с Азербайджаном
Сергей Лавров и Ара Абрамян обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границеСергей Лавров и Ара Абрамян обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе
Эксперт: Алиевым невыгодна большая война на КавказеЭксперт: Алиевым невыгодна большая война на Кавказе
Арцрун Ованнисян: 13 июля войдет в историю как день боевого применения боевых БПЛА армянского производстваАрцрун Ованнисян: 13 июля войдет в историю как день боевого применения боевых БПЛА армянского производства
Роберт Кочарян:  Будущее Армении – в организованном государствеРоберт Кочарян:  Будущее Армении – в организованном государстве
Президент Армении еще раз выступил против нового налога на имущество: это лишь кажется, что любой закон - это лишь арифметика, но за этой арифметикой человеческие жизниПрезидент Армении еще раз выступил против нового налога на имущество: это лишь кажется, что любой закон - это лишь арифметика, но за этой арифметикой человеческие жизни
МИД Арцаха: Азербайджана пытается переложить вину за отсутствие результатов в переговорном процессе на представителей МГ ОБСЕМИД Арцаха: Азербайджана пытается переложить вину за отсутствие результатов в переговорном процессе на представителей МГ ОБСЕ
Спикер: Все должны осознавать, что нося маски, мы спасаем жизни людейСпикер: Все должны осознавать, что нося маски, мы спасаем жизни людей
<МТС Армения>  запустит  программу <Здравствуй, малыш><МТС Армения>  запустит  программу <Здравствуй, малыш>
Поиск по дням

2013 , 2014