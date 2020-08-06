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 Четверг, 6 Августа 2020 17:08
Александр Аванесов

В Армении создается координационный совет по реформе полиции

В Армении создается координационный совет по реформе полиции

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал решение о создании координационного совета по реформе полиции. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

 

Согласно источнику, решением премьера утвержден индивидуальный состав совета, порядок его работы. Возглавит координационный совет сам глава правительства.

 

Отметим, что правительство РА на заседании 23 апреля утвердило стратегию реформ и программу действий на 2020-2022г.г.  Одним из направлений реформ станет создание министерства внутренних дел, которое будет разрабатывать политику и  нести политическую ответственность за процесс реформ.  Инициативой предлагается сохранить должность начальника полиции при условии, что его будет назначать премьер-министр по предложению министра.  Предусмотрено разграничить гражданскую службу в полиции от воинской. К примеру, управление виз и паспортов и учетный центр расследований. Планируется также создать  Патрульную  службу и  единый  центр оперативного управления. Это произойдет в результате  объединения подразделения Дорожной полиции и патрульно-постовой службы. Предлагается также включить в структуру министерства  Центр финансового мониторинга Центрального банка, а также  включить функции Миграционной службы в новую организационно-правовую структуру полиции. В рамках реформ предусмотрено реорганизовать внутренние войска в Национальную гвардию. Национальная гвардия может в соответствующих случаях участвовать в поддержании общественного порядка, обеспечивать охрану объектов стратегического значения (функции Главного управления государственной охраны передаются Национальной гвардии). Предусматривается, что  Нацгвардия будет участвовать в предотвращении и пресечении массовых беспорядков, в осуществлении антитеррористических мероприятий, в обеспечении правового режима военного положения и в чрезвычайных ситуациях, при оказании помощи в проведении поисково-спасательных операций в случае стихийных бедствий или техногенных катастроф, в обеспечении безопасности перевозки специальных грузов.  Ранее сообщалось, что цель реформы - преобразовать полицию в современные, специализированные и технически оснащенные, уважаемые и благонадежные силы правопорядка, создать образ полицейского, присущий демократическому правопорядку. Для достижения этой цели предлагается решить ряд вопросов, в частности, пересмотреть и реформировать систему подготовки и повышения квалификации сотрудников полиции с точки зрения как содержания программы, так и метода подготовки, создать исполнительный орган с механизмами разработки и реализации политики, подотчетности и гражданского надзора, а также провести структурный и функциональный анализ полицейской службы в соответствии с изменениями в основных направлениях реформы.

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