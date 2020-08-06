Четверг, 6 Августа 2020 15:29

АрмИнфо. Авиакомпания "Аэрофлот" объявила об отмене в августе регулярных рейсов в ряд стран, которые еще не открыли границы из-за пандемии коронавируса нового типа, в том числе и в Армению.

Согласно сообщению авиакомпании, купленные до 1 мая билеты с датой полета до 31 августа можно обменять на ваучер или деньги.

Речь идет об отмене рейсов почти в 90 городов в странах ближнего и дальнего зарубежья, европейских и азиатских государств, а также США. Из соседей Армении в список включен Азербайджан. С полным списком стран можно ознакомиться на официальном сайте авиакомпании.

Ограничения сохранятся до 31 августа. Ранее Россия возобновила авиасообщение с тремя странами: Великобританией, Турцией и Танзанией.