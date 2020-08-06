Четверг, 6 Августа 2020 12:35

АрмИнфо. Подготовительные работы по организации помощи Ливану близятся к завершению. Об этом 6 августа на заседании правительства заявил вице-премьер Тигран Авинян.

По его словам, на заключительном этапе находятся исследования по объемам и направлениям помощи, которые будут завершены к концу сегодняшнего дня. При этом, как заметил вице- премьер, рассматриваются несколько вариантов помощи. Он также отметил, что в ближайшую субботу будет организован прямой авиарейс Ереван-Бейрут.

В свою очередь, премьер-министр РА Никол Пашинян отметил, что ближайшим авиарейсом Бейрут посетит Верховный комиссар по вопросам

диаспоры Заре Синанян, который на месте изучит ситуацию и представит информацию в правительство страны.

Отметим, что, согласно данным конгрегата Католикосата Великого Дома Киликийского, викария Кувейтской Армянской епархии, архимандрита Петроса Манвеляна, в результате взрыва в Бейруте погибли 11 армян, несколько сотен представителей армянской общины пострадали и пропали без вести. По данным властей Ливана, причиной взрыва в порту Бейрута 4 августа вечером стала детонация хранившихся на складе 2,7 тыс. тонн конфискованной таможенными службами в 2015 году аммиачной селитры. В стране объявлен траур. В городе, признанном зоной бедствия, на две недели введен режим чрезвычайного положения. По последним данным, число жертв взрыва превысило 150 человек, более 4 тыс. пострадали, десятки человек пропали без вести.