Четверг, 6 Августа 2020 11:52

АрмИнфо. По инициативе Самвела Карапетяна, благотворительный фонд <Ташир> направит $200 тыс. на восстановление армянской церкви Святого Геворга в Бейруте, пострадавшей из-за взрыва 4 августа. Адресная помощь будет также оказана семьям погибших армян, которым будет выделено по $10 тыс.

<Мы выражаем наши глубокие соболезнования и слова поддержки всем пострадавшим в ходе этого трагичного инцидента в Бейруте. Глубоко скорбим о жертвах и желаем скорейшего выздоровления тем, кого коснулась эта страшная трагедия>, - говорится в сообщении Фонда.

Отметим, что мощный взрыв прогремел во вторник вечером в порту Бейрута. Как сообщили позднее в силовых структурах Ливана, сдетонировала аммиачная селитра из контрабандного груза, конфискованного с одного из судов несколько лет назад. Все эти годы взрывоопасные вещества хранились на складе в порту в ожидании их уничтожения. Нитрат аммония или аммиачная селитра используется в качестве компонента взрывчатых веществ и как азотное удобрение.

В результате взрыва погибли не менее 78 человек, более 4000 получили ранения. Взрывной волной уничтожены и повреждены десятки домов, автомобилей, во многих кварталах столицы были выбиты стекла. На месте происшествия ведется разбор завалов и поиск выживших и погибших. В стране объявлен четырехдневный траур.