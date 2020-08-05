Среда, 5 Августа 2020 18:52

АрмИнфо. К счастью, ситуация с коронавирусом в Армении продолжает улучшаться. Об этом 5 августа на брифинге заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

По его словам, с 4 июня в республике впервые количество выздоровевших пациентов начало превалировать над заразившимися. К настоящему времени этот показатель составил 8 тыс случаев. Практически по всем показателям республика приблизилась к

показателям, зафиксированным в конце мая - начале июня. Однако

проблема заключается в том, что благоприятные развития событий привели к плохим слухам. Так, некоторые граждане Армении восприняли эти положительные тенденции как повод не соблюдать противоэпидемиологические нормы. Ситуация, по словам премьера, пока не преодолена, о о чем свидетельствует статистика предыдущего дня, когда в стране было зафиксировано 288 новых случаев заболеваний. Конечно, эту цифру нельзя сравнивать с показателями июля, продолжил Никол Пашинян, однако 288 новых случаев - это огромная цифра. <Ситуация продолжает оставаться сложной, и если наша реакция на нее не будет должной, Армения может вернуться к показателям начала июля, когда был отмечен всплеск инфекции>, - сказал глава армянского правительства. Он констатировал, что и сегодня в республике наличествуют те же опасности, с которыми столкнулись в середине мая, когда упор был сделан на децентрализованную борьбу, которая, по словам Никола Пашиняна, оказалась не столь успешной, как ожидалось. Он отметил, что максимального результата можно будет ожидать при максимальном сотрудничестве всех. Правительство должно четко послать сигналы, что делать для предотвращения распространения COVID-19, а граждане должны отреагировать на эти призывы правительства.

На положительном фоне необходимо очень жестко ставить проблему поддержания противоэпидемиологических норм - ношение масок в закрытых помещениях и открытых площадках, соблюдение социальной дистанции и поддержание гигиенических норм. <Реально у нас появилась возможность преодолеть эту ситуацию, а это зависит от каждого из нас>, - сказал Никол Пашинян.