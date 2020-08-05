Arminfo.info




﻿
 Среда, 5 Августа 2020 18:52
Александр Аванесов

Премьер-министр РА: К счастью, ситуация с коронавирусом в Армении продолжает улучшаться

Премьер-министр РА: К счастью, ситуация с коронавирусом в Армении продолжает улучшаться

АрмИнфо. К счастью, ситуация с коронавирусом в Армении продолжает улучшаться. Об этом 5 августа  на брифинге заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

По его словам, с 4 июня в республике впервые количество выздоровевших пациентов начало превалировать над заразившимися. К настоящему времени этот показатель составил 8 тыс случаев. Практически по всем показателям республика приблизилась к

показателям, зафиксированным в конце мая -  начале июня.                                Однако

проблема заключается в том, что благоприятные развития событий привели к  плохим слухам. Так, некоторые граждане Армении восприняли эти положительные тенденции как повод   не соблюдать противоэпидемиологические нормы.   Ситуация, по словам премьера, пока не преодолена, о о чем свидетельствует статистика предыдущего дня, когда в стране было зафиксировано 288 новых случаев заболеваний. Конечно, эту цифру нельзя сравнивать с показателями июля, продолжил Никол  Пашинян,  однако 288 новых случаев - это огромная цифра. <Ситуация продолжает оставаться сложной, и если наша реакция на нее не будет  должной, Армения может вернуться к показателям начала июля, когда был отмечен всплеск  инфекции>, - сказал глава армянского правительства.    Он констатировал, что и сегодня  в республике наличествуют те же опасности,  с которыми  столкнулись в середине мая, когда упор был сделан на децентрализованную борьбу, которая, по словам Никола Пашиняна, оказалась не столь успешной, как ожидалось. Он отметил, что максимального результата можно будет ожидать при максимальном сотрудничестве всех.  Правительство должно четко послать сигналы, что делать  для предотвращения распространения COVID-19, а граждане должны отреагировать на эти призывы правительства.

На положительном фоне необходимо очень жестко ставить проблему поддержания противоэпидемиологических норм - ношение масок  в закрытых помещениях и открытых площадках,  соблюдение социальной дистанции и  поддержание гигиенических норм.  <Реально у нас появилась возможность преодолеть эту ситуацию, а это зависит от каждого из нас>, - сказал Никол Пашинян.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
В Армении будут сняты некоторые ограничения, введенные в связи с режимом чрезвычайного положенияВ Армении будут сняты некоторые ограничения, введенные в связи с режимом чрезвычайного положения
Министр: Для предотвращения распространения коронавируса необходимо усилить противоэпидемиологические нормы, а не наоборотМинистр: Для предотвращения распространения коронавируса необходимо усилить противоэпидемиологические нормы, а не наоборот
Премьер-министр РА: К счастью, ситуация с коронавирусом в Армении продолжает улучшатьсяПремьер-министр РА: К счастью, ситуация с коронавирусом в Армении продолжает улучшаться
У премьер-министра прошло совещание по проектам изменений в образовательной сфереУ премьер-министра прошло совещание по проектам изменений в образовательной сфере
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях 6 августа
Читать больше



Эксперты
Эксперт: Алиевым невыгодна большая война на КавказеЭксперт: Алиевым невыгодна большая война на Кавказе
Прогноз: Усугубление нестабильности в Азербайджане сожмет братские объятия Турции до хруста костейПрогноз: Усугубление нестабильности в Азербайджане сожмет братские объятия Турции до хруста костей
Малашенко: Молчание Москвы обусловлено опытом прошлогоМалашенко: Молчание Москвы обусловлено опытом прошлого
Читать больше
Комментируемые
"Госуслуги" предоставил информацию об очередных вывозных рейсах из Армении в Россию
Абитуриенты пообещали продолжать свою борьбу за поступление в вуз в ежедневном режимеАбитуриенты пообещали продолжать свою борьбу за поступление в вуз в ежедневном режиме
Армянский эксперт уличил посла США в попирании презумпции невиновности, при оценке армяно-азербайджанских столкновений в Лос-АнджелесеАрмянский эксперт уличил посла США в попирании презумпции невиновности, при оценке армяно-азербайджанских столкновений в Лос-Анджелесе
Посольство России в Армении: Вывозной рейс Ереван-Москва состоится 1 августаПосольство России в Армении: Вывозной рейс Ереван-Москва состоится 1 августа
МИД РА: Армения поддерживает с Россией партнерские отношения, которые строятся на принципах равноправия, дружбы, вековых связейМИД РА: Армения поддерживает с Россией партнерские отношения, которые строятся на принципах равноправия, дружбы, вековых связей
Леонид Калашников: Глупо думать, что ОДКБ вступит в войну с АзербайджаномЛеонид Калашников: Глупо думать, что ОДКБ вступит в войну с Азербайджаном
Сергей Лавров и Ара Абрамян обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границеСергей Лавров и Ара Абрамян обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе
Эксперт: Алиевым невыгодна большая война на КавказеЭксперт: Алиевым невыгодна большая война на Кавказе
Арцрун Ованнисян: 13 июля войдет в историю как день боевого применения боевых БПЛА армянского производстваАрцрун Ованнисян: 13 июля войдет в историю как день боевого применения боевых БПЛА армянского производства
Роберт Кочарян:  Будущее Армении – в организованном государствеРоберт Кочарян:  Будущее Армении – в организованном государстве
Президент Армении еще раз выступил против нового налога на имущество: это лишь кажется, что любой закон - это лишь арифметика, но за этой арифметикой человеческие жизниПрезидент Армении еще раз выступил против нового налога на имущество: это лишь кажется, что любой закон - это лишь арифметика, но за этой арифметикой человеческие жизни
МИД Арцаха: Азербайджана пытается переложить вину за отсутствие результатов в переговорном процессе на представителей МГ ОБСЕМИД Арцаха: Азербайджана пытается переложить вину за отсутствие результатов в переговорном процессе на представителей МГ ОБСЕ
Спикер: Все должны осознавать, что нося маски, мы спасаем жизни людейСпикер: Все должны осознавать, что нося маски, мы спасаем жизни людей
<МТС Армения>  запустит  программу <Здравствуй, малыш><МТС Армения>  запустит  программу <Здравствуй, малыш>
Президент  Армении не намерен подписывать принятый парламентом законПрезидент  Армении не намерен подписывать принятый парламентом закон
Поиск по дням

2013 , 2014