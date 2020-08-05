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 Среда, 5 Августа 2020 18:10
Марианна Мкртчян

Медведев: Конфликт между Ереваном и Баку не должен создавать поводов для насилия и столкновений внутри России

Медведев: Конфликт между Ереваном и Баку не должен создавать поводов для насилия и столкновений внутри России

АрмИнфо.  Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев, говоря об армяно-азербайджанском конфликте, заявил, что внутри РФ эта тема не должна создавать поводов для насилия и столкновений.

"На что, мне кажется, наши правоохранительные органы должны быть сориентированы, это на то, что эта тема внутри страны не должна создавать поводов для применения насилия и каких-либо столкновений",

- сказал он на встрече с участниками кадрового проекта "ПолитСтартап", передает РИА Новости.

Медведев отметил, что диаспоры тоже должны ощущать свою ответственность. "В противном случае те, кто нарушает российские законы, не важно, какова их национальная принадлежность, должны нести жесткую ответственность по российским законам. А если эти нарушители являются иностранными гражданами, даже дружественных нам стран, к ним нужно применять понятные меры, их надо просто высылать из страны, если для применения ответственности нет каких-то других начал", - считает председатель ЕР.

Напомним, что боестолкновения на армяно-азербайджанской государственной границе произошли 12 июля и продолжались несколько дней. ВС АР подвергали артиллерийскому обстрелу не только позиции ВС РА, но и армянские приграничные села. В результате этих действий пострадал мирный житель села Чинари, также повреждена гражданская инфраструктура.  По официальным данным, с армянской стороны погибли 5 военнослужащих, еще 36 были ранены (5 тяжело), с азербайджанской - официально около двух десятков . ВС Армении сообщило об уничтожении 13 азербайджанских беспилотников, в том числе и одного израильского Elbit Hermes 900.  С 17 июля ситуация на передовой сравнительно стабилизировалась.

На фоне эскаалции ситуации на армяно-азербайджанской госгранице произошли в Москве произошли столкновения между армянами и азербайджанцами. Часть из них отделались административными статьями, на некоторых возбудили уголовные дела о хулиганстве и разбое. Ряд участников заключили в СИЗО.

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