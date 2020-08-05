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 Среда, 5 Августа 2020 14:29
Давид Степанян

Эксперт: Взрыв в Бейруте мог иметь как региональный, так и геополитический подтекст

Эксперт: Взрыв в Бейруте мог иметь как региональный, так и геополитический подтекст

АрмИнфо. На мой взгляд, в Бейруте имела место запланированная атака, а не случайное стечение событий. При этом, в любом случае, необходимо рассматривать эффекты взрыва. Причем, вне зависимости планировался или не планировался этот ужасный взрыв. Подобное мнение выразил АрмИнфо эксперт по проблемам безопасности Рачья Арзуманян.

По словам эксперта, на данном этапе выявить подтекст: региональный или геополитический, бейрутского взрыва возможным не представляется. И, несмотря на заявления президента США об "ужасной атаке", американские военные фактов, подтверждающих данную теорию в своем распоряжении, по их словам, не имеют.

"Региональная обстановка характеризуется вялым противоборством Израиля с "Хезболлой" на фоне взаимного осознания отсутствия готовности к большой войне. В этом свете, группировка вряд ли бы решила устраивать взрыв подобного масштаба да еще на "своей" территории, в этом просто не было смысла. Уже отмежевалась от авторства израильская разведка. Что также выглядит правдоподобно - Израиль обычно работает точечно, а тут "ковровый" удар", - подчеркнул он.

В этом свете, по оценкам эксперта, остается лишь геополитическая арена, на которой сегодня играют США, Россия, Турция и все тот же Израиль, однако, уже в качестве актора геополитического. При рассмотрении данного варианта, по его словам, возникает главный вопрос - является ли взрыв продолжением старой партии или это уже начало абсолютно новой игры.

"Не исключено, что вышеупомянутые игроки, кто-то из игроков решил перевернуть доску и таким образом начал расчищать арену для новой партии. Вывод, который необходимо делать из всего этого Армении и армянству - разрабатывать планы эвакуации. Причем, уже не только из России, на случай разворачивания очередной русской геополитической катастрофы. Мы должны быть готовы забрать наших соотечественников и из Ближнего Востока. И события в Ливане являются очередным тому подтверждением", - подытожил аналитик.

По последним данным в результате мощного взрыва, прогремевшего в порту Бейрута 4 августа, погибли 78 человек, около 4 тысяч человек пострадали. По предварительным данным, взорвалось 2750 тонн, хранившейся в порту в течение 6 лет, аммиачной селитры.  В целом, от взрыва пострадала половина Бейрута. Повреждены и армянские кварталы, армянская церковь Святого Геворка, посольство Армении в Ливане и Католикосат Великого дома Киликийского.

Уже известно о 5 погибших и 100 пострадавших армян. Однако, по словам пресс- секретаря МИД Армении Анны Нагдалян, цифры могут возрасти, так как есть большое число пропавших без вести. "В населенных армянами кварталах, как и во всем Бейруте, масштабные разрушения.  МИД Армении рассматривает с партнерами возможности и сценарии оказания помощи братскому народу Ливана", - сообщила Нагдалян. 

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