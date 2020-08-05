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 Среда, 5 Августа 2020 14:28
Давид Степанян

Экс-премьер: Серьезных угроз со стороны Нахиджевана я не ожидаю

Экс-премьер: Серьезных угроз со стороны Нахиджевана я не ожидаю

АрмИнфо. На фоне проходящих, в том числе на территории Нахиджевана, турецко-азербайджанских военных учений и сконцентрированной там достаточно серьезной военной техники, нахиджеванское направление продолжает оставаться довольно серьезным направлением. Подобное мнение выразил АрмИнфо лидер партии "Республика", экс-премьер Армении Арам Саркисян.

С 29 июля по 10 августа Азербайджан и Турция проводят очередные, плановые, совместные военные учения. Согласно плану учений, учения сухопутных войск пройдут с 1 по 5 августа в Баку и граничащем с Арменией Нахиджеване. Учения военной авиации пройдут с 29 июля по 10 августа - в Баку, Нахиджеване, Евлахе, Гяндже и Кюрдамире. В учениях будут задействованы личный состав, бронетехника, артиллерия и минометы, военная авиация и средства ПВО двух стран.

Примечательно, что официально о численности, участвующего в учениях, личного состава ничего не сообщается. Однако, по данным армянских военных экспертов, с турецкой стороны в учениях, как и в прошлый раз, участвует всего один армейский батальон. При этом, совместные учения подаются азербайджанской и турецкой пропагандой как небывалые по своим масштабам и поставленным задачам.

<Необходимо отметить, что 2021 год станет годом уточнения и выяснения российско- турецких отношений в контексте столетия российско-турецкого договора. Это также создает дополнительную напряженность, в том числе на нахиджеванском направлении.  Тем не менее, рассматривая и анализируя текущую ситуацию в целом, я лично серьезных угроз со стороны Нахиджевана не прогнозирую>, - заметил он.

Саркисян подчеркнул, что реализация самого негативного сценария - турецкого военного проникновения на территорию Армении в условиях отсутствия ответной реакции России, представляется, крайне маловероятной. По его оценкам, пассивность Москвы придаст 102-й РВБ в Армении, присутствию самой России в ОДКБ полную бессмысленность. Более того, лишит Москву статуса серьезного фактора в регионе.

<Тем не менее, при всем при этом, есть одно немаловажное обстоятельство, которое нам всегда следует иметь на виду. Это привычка России, которая всегда нас сопровождала на протяжении истории - договариваться с турко-азербайджанцами и опаздывать на три дня.  Мы видели это в 1988 в Сумгаите, видели в 1990-м в Баку и видели это в апреле 2016-го в Арцахе. Все это понуждает нас поддерживать нашу армию в состоянии постоянной боеспособности>, - подытожил Саркисян.

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