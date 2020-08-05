Среда, 5 Августа 2020 12:22

АрмИнфо. Потрясены ужасающей новостью о взрыве в Бейруте и его разрушительных последствиях. Об этом в своем Твиттер написал глава МИД Армении Зограб Мнацаканян.

"Наши мысли и молитвы с братским народом Ливана. Армения готова оказать незамедлительную помощь Ливану и его народу. Слава Бейрута непременно будет восстановлена", - написал Мнацаканян.

Ранее слова поддержки руководству и народу Ливана выразило высшее руководство Армении.

Отметим, что мощный взрыв прогремел во вторник вечером в порту Бейрута. Как сообщили позднее в силовых структурах Ливана, сдетонировала аммиачная селитра из контрабандного груза, конфискованного с одного из судов несколько лет назад. Все эти годы взрывоопасные вещества хранились на складе в порту в ожидании их уничтожения. Нитрат аммония или аммиачная селитра используется в качестве компонента взрывчатых веществ и как азотное удобрение.

В результате взрыва погибли не менее 100 человек, более 4000 получили ранения. Взрывной волной уничтожены и повреждены десятки домов, автомобилей, во многих кварталах столицы были выбиты стекла. На месте происшествия ведется разбор завалов и поиск выживших и погибших. В стране объявлен четырехдневный траур.

Стало известно, что в результате взрыва погиб Генеральный секретарь ливанской националистической партии "Аль-Катаиб" Назар Наджарьян. Как сообщил телеканал "Аль-Арабия", в результате ЧП политик получил тяжелые ранения, его состояние оценивалось как критическое, врачи боролись за его жизнь, однако тщетно.

Как сообщало ранее АрмИнфо со ссылкой на МИД РА, в результате взрыва пострадало также и здание армянского посольства в Бейруте, официально погибли трое армян (неофициально 5) и более 100 пострадали. В результате взрыва имущественный и материальный ущерб нанесен и Католикосату Великого дома Киликийского.