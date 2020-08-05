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 Среда, 5 Августа 2020 12:01
Карина Манукян

Представители офиса Омбудсмена встретились с задержанными участниками акции протеста на Амулсаре

Представители офиса Омбудсмена встретились с задержанными участниками акции протеста на Амулсаре

АрмИнфо.Накануне поздно вечером представители офиса Омбудсмена встретились с задержанными участниками акции протеста близ Амулсарского месторождения.

Напомним, что ситуация накалилась после того, как новая охранная организация Lidian Armenia - <Специальная служба безопасности> - демонтировала вагоны-домики зеленых активистов. В знак протеста, из города Джермук в сторону месторождения двинулось автошествие, участники которого впоследствии также присоединились к активистам.

Специальная служба безопасности> осуществляет охрану имущества компании Lydian Armenia с 30 июня текущего года. Ее деятельность уже неоднократно вызывала напряжение в районе месторождения.

По поручению защитника прав человека, группа быстрого реагирования, командированная в Вайоц Дзорскую область, посетила областное отделение полиции. На месте выяснилось, что были задержаны 10 участников акции, а также подозреваемых в хулиганстве четверо сотрудников охранной компании Lydian Armenia. <Защитник прав человека в рамках своих полномочий продолжает держать в центре внимания события, происходящие вокруг эксплуатации Амулсарского месторождения>, - говорится в сообщении офиса Омбудсмена.

Общая стоимость Амулсарского проекта составляет $370 млн. Срок эксплуатации месторождения составляет 10 лет и 4 месяца, при этом в ежегодном разрезе планируется добывать в среднем 200 тыс. унций золота.  Добавим, что Lydian Armenia является дочерней компанией британского оффшора Lydian International. Экологи и рядовые граждане обеспокоены тем, что эксплуатация рудника может привести к загрязнению минеральных подземных вод Джермука и озера Севан. Помимо водного бассейна, обеспокоенность общественности вызывает и возможное наличие на месторождении урановых проявлений. 

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