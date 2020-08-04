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 Вторник, 4 Августа 2020 14:18
Давид Степанян

Прогноз: Ситуация вокруг Карабаха лишь усугубится

Прогноз: Ситуация вокруг Карабаха лишь усугубится

АрмИнфо. Одна из стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта - Россия сама стоит перед лицом множества вызовов и проблем. Подобное мнение выразил АрмИнфо член экспертного совета Московского центра Карнеги, руководитель научных исследований в институте <Диалог цивилизаций> Алексей Малашенко.

"Примечательно, что часть этих наших вызовов и проблем приходится на долю Турции. Еще более примечательны разговоры и обсуждения между Москвой и Анкарой касательно конфликта между Арменией и Азербайджаном. Турция частично уже вовлечена в данные процессы. И по причине своего очевидного содействия Азербайджану постепенно становится серьезным региональным актором", - подчеркнул он.

По оценкам Малашенко, наблюдаемый в последние два года в переговорах по Карабаху ничем не подкрепленный и потому беспочвенный оптимизм рано или поздно должен был перерасти в существующую сегодня ситуацию. Меж тем, реальные позиции сторон конфликта, на его взгляд, выявляются именно сегодня. Одна звучит немного мягко, другая более жестко. Тем не менее, содержание позиций сторон от этой тональности ничем не меняется.

В свете последних выступлений лидеров Армении и Азербайджана, эксперт убежден, что ни одно из требований сторон для противоположной стороны неприемлемо. В этом свете, он ожидает от предстоящей встречи сторон конфликта лишь не удовлетворяющих ровно никого заявлений и реализации функций МГ ОБСЕ. Существующее положение вещей Малашенко оценивает как замкнутый круг. Свет в конце тоннеля, на его взгляд, также не просматривается, учитывая отсутствие готовности к предлагаемым одной из сторон сбалансированным уступкам.

Как стало известно на днях, сопредседатели Минской группы ОБСЕ прилагают усилия с целью организации очередной встречи министров иностранных дел Армении и Азербайджана.

В подобной ситуации единственный выход эксперт видит в обеспечении продолжительности процесса встреч между руководством конфликтующих стран с целью избежать очередной эскалации. Уже один этот процесс, по его оценкам, требует внушительных усилий от стран- сопредседателей. При этом, ни для одной из этих стран ситуация вокруг Карабаха, по его оценкам, приоритетного характера не имеет. Соответственно, ни Россия, ни США, ни Франция не в состоянии постоянно заниматься данным конфликтом, что приводит к его перманентным возгораниям.

"Последнее в свою очередь формирует вызовы и перед самими сопредседателями Минской группы. В этом свете, в обозримом будущем, я прогнозирую рост существующих и появление новых вызовов, как на границе и линии соприкосновения в Карабахе, так и в самом переговорном процессе. Угрозы многовекторны и имеют сложную, запутанную конституцию, ситуация взрывоопасна и в обозримом будущем не содержит даже намеков на урегулирование", - подытожил российский эксперт. 

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