Вторник, 4 Августа 2020 14:16

АрмИнфо.. Беларусь сегодня находится на геополитическом разломе, живущая своим умом, она оказалась единственным спокойным звеном в центре Евразии. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в послании белорусскому народу и Национальному собранию.

Белорусский лидер отметил, что сегодня торговые конфликты перетекают в политическую и военную плоскость, становятся фактором развития внутренней дестабилизации в отдельных странах. Он обратил внимание, что США вступили в период постоянной протестной турбулентности, в Китае вспыхнул Гонконг, рядом стал активно перевооружаться Тайвань.

"Обострились противоречия в регионе Южно-Китайского моря, где сосредоточены огромные запасы нефти и газа. Полыхнуло на индийско-китайской границе. Чтобы защитить себя, Китай вынужден активизировать военное строительство. Заискрило на границе между Индией и Пакистаном - странами с ядерным оружием.

Пылающие очаги нестабильности мы вновь наблюдаем в Северной Африке, на Ближнем Востоке. Нагнетаются страсти в отношении Ирана, Венесуэлы, Сирии, иных стран, позволяющих себе независимую, свободолюбивую политику. Да и на постсоветском пространстве десятилетиями не можем разрешить массу застаревших конфликтов: Приднестровье, кавказский клубок противоречий, армяно-азербайджанский конфликт. Более того, получили еще и Украину", - отметил Александр Лукашенко, добавкив, что именно поэтому Беларусь сегодня на разрыв.

"И Россия боится потерять - ведь кроме нас у нее не осталось по-настоящему близких союзников. И Запад в последнее время стал проявлять к нам все более предметный интерес. Наш ответ всем известен: Беларусь не дружит с кем-то против кого-то. Мы за многовекторность, последовательную и предсказуемую внешнюю политику",

- сказал глава Беларуси.

Вместе с тем он подчеркнул, что мировые игроки используют пандемию как прикрытие для бесцеремонной реализации своих интересов. "Пандемия обнажила все системные проблемы. Эта тема фактически стала прикрытием для бесцеремонной реализации основными мировыми игроками своих внешнеполитических и торгово-экономических интересов", - убежден Александр Лукашенко.

Он констатировал, что по всем фронтам развернулось жесткое противостояние между крупнейшими экономиками мира - США, которые на протяжении последних десятилетий фактически являлись единоличным мировым лидером, и Китаем, который ворвался в мировую элиту и выступает за реальную многополярность. "В стороне от этих процессов не остались Евросоюз и Россия, также претендующие на главенствующие роли. Словом, трясет всю планету. При том, что Япония, Корея, Бразилия, Индия, арабский мир и ряд других ведущих экономик своего слова еще не сказали. Пока не сказали", - отметил глава государства. По словам президента РБ, весь мир погрузился в хаос торговых войн, национального протекционизма, политического и информационного противостояния.

"Интеграционные структуры переживают системный кризис, а некоторые вообще развалились и существуют только на бумаге, заметил он. Мощнейшим индикатором этого процесса в ЕС стал Брексит, а также обострение внутри союза противоречий между старой и новой Европой.

Растет напряженность в военной сфере, которая порождает новый виток гонки вооружений. Вдумайтесь: более трети государств мира вовлечены в вооруженные конфликты напрямую или косвенно. Задумываясь над этим, понимаешь, что наша планета постепенно, но уверенно скатывается к пропасти. Кажется, что достаточно зажечь простую спичку - и планета взорвется", - сказал президент Беларуси.

Самое ужасное, по мнению главы государства, заключается в том, что международно- правовые и многосторонние политические инструменты урегулирования, которыми страны так гордились в период холодной войны, фактически стали анахронизмом и никем не учитываются. "Мировые правящие элиты выработать новые, к сожалению, оказались не в состоянии. Здравые политики вовсю говорят об остром дефиците полноценного диалога в международных отношениях. Но их не слышат", подытожил белорусский лидер.