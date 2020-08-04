Вторник, 4 Августа 2020 13:29

АрмИнфо. Указом президента Армении Армена Саркисяна Татул Маргарян отозван с поста посла РА в Бельгии и Люксембурге, а также руководителя представительства в Евросоюзе. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Другим указом, Саркисян назначил Анну Агаджанян послом РА в Бельгии и главой армянского представительства в Евросоюзе (резиденция - Брюссель).

Ранее, Агагджанян занимала должность советника министра иностранных дел РА, до марта 2018 года была послом РА в Индонезии и Малайзии.