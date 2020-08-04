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 Вторник, 4 Августа 2020 12:40
Карина Манукян

Демонтированы вагоны-домики активистов, выступающих против разработки Амулсара

Демонтированы вагоны-домики активистов, выступающих против разработки Амулсара

АрмИнфо. Демонтированы вагоны­домики активистов, выступающих против разработки Амулсарского месторождения. Как сообщает <Армянский природоохранный фронт>, действия осуществила новая служба охраны добывающей компании <Лидиан Армения> - организация <Специальная служба безопасности>, которая вместо домиков активистов установила свои.

<Это неприемлемое посягательство на реализацию права на мирное сопротивление, тем более, что, согласно официальным данным полиции, эти вагоны-домики не находились на территории частной компании>, - отмечают активисты, призывая граждан собраться близ второго сторожевого сторожевого пункта Амулсара. <Благодаря ненасильственной борьбе эта экологическая проблема, наконец, должна получить положительное решение.  Мы также призываем пойти к зданиям Правительства РА, Министерства окружающей среды, Национального собрания и потребовать, чтобы они не сидели сложа руки>, - говорится в заявлении.

Между тем в Джермуке уже стали мобилизироваться зеленые активисты, чтобы двинуться автошествием к Амулсару.

Напомним, что <Специальная служба безопасности> осуществляет охрану имущества компании Lydian Armenia с 30 июня текущего года. Ее деятельность уже неоднократно вызывала напряжение в районе месторождения. В частности, под натиском выдвигаемых активистами требований, она вывела свой резервный состав с территории сторожевого пункта, оставив только одну смену охранников. Помимо этого, организация пообещала не выводить на смену вооруженных охранников, поскольку имеющееся при них оружие лишь накаляет и без того сложную ситуацию.

Lydian Armenia является дочерней компанией британского оффшора Lydian International. Общая стоимость Амулсарского проекта составляет $370 млн.  Срок эксплуатации месторождения составляет 10 лет и 4 месяца, при этом в ежегодном разрезе планируется добывать в среднем 200 тыс. унций золота.

Амулсарское месторождение является вторым по величине запасов в Армении. Согласно информации компании, месторождение содержит около 73733 кг золота со средним содержанием 0,78 г на тонну, а также

294.367 тонн серебра со средним содержанием 9.29 г на тонну. Oно расположено на юго-востоке страны, в 13 км от курортного города Джермук, в междуречье рек Арпа и Воротан. Экологи и рядовые граждане обеспокоены тем, что эксплуатация рудника может привести к загрязнению минеральных подземных вод Джермука и озера Севан. Помимо водного бассейна, обеспокоенность общественности вызывает и возможное наличие на месторождении запасов урана.

Так, в своей работе <Ураноносность геологических формаций в Армении> известный ученый, доктор геологических наук Петрос Геворкович Алоян, ссылаясь на данные Громовской экспедиции, отмечал, что Амулсарское проявление урана находится в 4 км к юго-востоку от села Кечут и в 5 км к северо-западу от вершины одноименной горы. По пяти участкам Амулсарского проявления подсчитано ориентировочно 76 тонн урана, а с учетом урана на ториевом участке общие его запасы могут быть оценены в 100 тонн. Более того, согласно исследованиям другого ученого, профессора Г.С. Авагяна, по данным 40 образцов руды Амулсара там имеется 195 тонн урана и тория. Между тем, на разработку урановых месторождений необходимо специальное разрешение правительства, которого у Lydian Armenia нет. 

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