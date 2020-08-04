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 Вторник, 4 Августа 2020 11:40
Марианна Мкртчян

Европарламентарий: Недопустимо использование Алиевым COVID-19 и эскалации ситуации на границе с Арменией для  искоренения остатков оппозиции в стране

Европарламентарий: Недопустимо использование Алиевым COVID-19 и эскалации ситуации на границе с Арменией для  искоренения остатков оппозиции в стране

АрмИнфо. Недопустимо использование президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым пандемии COVID-19 и эскалации ситуации на границе с Арменией, как предлога для искоренения остатков оппозиции в стране. Об этом говорится в заявлении вице-президента Социал-демократической Фракции Европарламента  Кати Пири по части ситуации с правами человека в Азербайджане.

Так, в своем заявлении Пири выразила встревоженность в связи с преследованием азербайджанскими властями зампреда оппозиционной партии "Народный фронт Азербайджана" Фуада Гахраманлы.

"Мы встревожены достоверными сообщениями о жестоких пытках, применяемых азербайджанскими правоохранительными органами в отношении заместителя председателя оппозиционной партии <Народный фронт Азербайджана> Фуада Гахраманлы. Он является одним из десятков оппозиционных деятелей, арестованных режимом президента Ильхама Алиева по лживому обвинению в подготовке переворота, при этом лидер Народного фронта Азербайджана Али Керимли в настоящее время незаконно находится под домашним арестом.

Эти достойные осуждения действия властей являются частью плана по запугиванию, преследованию и арестам оппозиционеров и подстрекаются президентом Азербайджана, который в своих выступлениях неоднократно называл оппозицию "пятой колонной" и "предателями".

Недопустимо, чтобы президент Алиев использовал пандемию COVID-19 и недавний всплеск военной напряженности с Арменией в качестве предлога для того, чтобы стереть остатки политической оппозиции в стране", - подчеркнула Пири.

При этом она добавила, что в связи с серьезностью ситуации в области прав человека в Азербайджане, они призывают Верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Джозепа Борреля немедленно выступить с инициативой о введении по всему ЕС адресных санкций в сфере прав человека в отношении азербайджанских должностных лиц, несущих ответственность за жестокие репрессии против политической оппозиции и гражданского общества в стране.

Отметим, что очередные обвинения в измене и предательстве в адрес оппозиции были озвучены президентом Азербайджана в ходе состоявшегося накануне, 15 июля, заседания правительства республики.

Ильхам Алиев начал с того, что приветствовал многотысячную

манифестацию в Баку поздно вечером 14 июля, участники которой рвались

на карабахский и товузский фронт и требовали отставки военного

руководства страны. Однако затем обрушился с критикой на "популистов"

и "провокаторов". Он отметил, что поручил полиции найти и наказать хулиганов. При этом, глава государства выразил уверенность в том, что это дело рук "пятой колонны" в лице оппозиционных Партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) и Национального Совета демократических сил (НСДС). Президент АР в крайне эмоциональной форме обещал, что на этот раз будут приняты самые жёсткие меры и будет положен конец "антигосударственной деятельности" этих вражеских элементов.  Реакция со стороны политических оппонентов властей последовала незамедлительно.  Руководства ПНФА и Нацсовета отвергли обвинения главы государства, как "необоснованные и абсурдные". "Подобное выступление главы государства, иначе, как позором назвать нельзя. Это призыв к новым репрессиям", - говорилось в заявлении ПНФА. За этим последовали аресты представителей ПНФР. 

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