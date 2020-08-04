Вторник, 4 Августа 2020 11:01

АрмИнфо.Накануне министр окружающей среды РА Романос Петросян встретился с и. о. директора ГНКО <Национальный парк Севан> Ара Хлояном.

Как сообщает пресс-служба министерства, в ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся деятельности нацпарка. Было отмечено, что по распоряжению министра будет приостановлена деятельность севанской зоны отдыха <Спитак Шоржа> (White Shorja) и в кратчайшие сроки будут демонтированы незаконные павильоны и развлекательные инфраструктуры. Название этой зоны отдыха в последнее время широко освещается в прессе, а также упоминается и связывается с определенными политическими кругами.

По словам министра, они идут на этот шаг, поскольку хозяйствующий субъект не имеет какого-либо правового статуса в отношении данной территории. Хлоян уведомит в кратчайшие сроки хозяйствующего субъекта о приостановлении деятельности и демонтаже построек и инфраструктуры.

Министр гарантирует, что отныне эти и подобные территории будут предоставляться хозяйствующим субъектам исключительно в конкурсном порядке и в соответствии с действующим законодательством и строгим соблюдением процедур.

Напомним, что <Спитак Шоржа> получил скандальную известность после того, как в СМИ просочились фотографии с вечеринки, участники которой не носили маски. В их числе был и депутат от <Моего шага> Айк Саркисян, который впоследствии принес свои извинения за случившееся.

В СМИ ходили слухи, что <Спитак Шоржа> принадлежит Саркисяну, однако эти утверждения были им опровергнуты. Ранее деятельность данной зоны отдыха были приостановлена решением коменданта на 14 дней в связи с выявленными нарушениями правил безопасности.