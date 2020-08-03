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 Понедельник, 3 Августа 2020 18:03
Карина Манукян

Установлен преступник, взорвавший гранату у здания областного управления Полиции

Установлен преступник, взорвавший гранату у здания областного управления Полиции

АрмИнфо. Установлен преступник, взорвавший гранату у административного здания бердского отдела Тавушского областного управления Полиции РА.

Как сообщает Сдедственный комитет, в результате проведенных неотложных следственных и других процессуальных действий, а также оперативно- розыскных мероприятий выяснен ряд обстоятельств инцидента, в том числе личность предполагаемого преступника - 40-летнего жителя города Берд. Он был обнаружен, задержан и допрошен по подозрению в незаконном приобретении, хранении, ношении боеприпасов, умышленном повреждении имущества.

Ранее сообщалось, что 2 августа 2020 года в районе 04:00, на территории парка <Цахканоц> близ административного здания отдела Берда Тавушского областного управления Полиции РА, неизвестный с помощью незаконно хранящегося у него взрывного устройства осуществил взрыв, вследствие чего повреждены стены здания полиции и стекла окон в кабинетах, и причинен значительный имущественный ущерб.

Возбуждено уголовное дело по пункту 1 части 2 статьи 185 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) и части 1 статьи 235 (незаконное приобретение, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройст) УК РА. Сформирована следственная группа; осуществлены обыски. В ходе предварительного следствия был проведен осмотр места происшествия, в ходе которого было обнаружено кольцо гранаты и ее составная деталь. Следствие продолжается.  Предпринимаются меры по обеспечению всестороннего, объективного и полного расследования инцидента.

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