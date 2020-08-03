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 Понедельник, 3 Августа 2020 17:34
Марианна Мкртчян

В посольстве Армении в Канаде призвали соотечественников не поддаваться на азербайджанские провокации

В посольстве Армении в Канаде призвали соотечественников не поддаваться на азербайджанские провокации

АрмИнфо. В посольстве Армении в Канаде призвали соотечественников не поддаваться на азербайджанские провокации.

"В Торонто в районе 22:30 1 августа произошел инцидент между армянами и азербайджанцами. Мы строго осуждаем политику провокаций и разжигания инцидентов с азербайджанской стороны. Мы еще раз призываем наших соотечественников быть бдительными, и не поддаваться на провокации", - отмечается в сообщении посольства РА в Канаде. 

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