Понедельник, 3 Августа 2020 17:13

АрмИнфо. Президент Армен Саркисян выразил соболезнования в связи с кончиной французского скульптора армянского происхождения Тороса Расткеленяна Президент РА Армен Саркисян выразил соболезнования семье Расткелянян в связи с кончиной выдающегося скульптора, медалиста <Мовсеса Хоренаци> , лауреата Почетного легиона Французской Республики Тороса Расткеленяна.

Президент отметил, что армянский народ потерял патриотического национального деятеля, респектабельного, интеллигентного интеллектуала, который всю жизнь служил своему народу, родине.

<На протяжении всей своей профессиональной деятельности Торос Расткеленян неизменно обращался к проблемам наших людей в своих скульптурах и произведениях. Армения всегда восхищалась творчеством Тороса Расткеленяна, высоко ценила его личный вклад в укрепление и развитие армяно-французских культурных связей>, - говорится в телеграмме президента Армена Саркисяна.

Торос Расткеленян был известен под псевдонимом Раст-клан. Он родился в 1934 году в Сирии Алеппо . Одной из важных тем творчества Тороса Расткеленяна стал Геноцид армян и борьба за свободу и справедливость. Его скульптуры, посвященные Геноциду армян, установлены в разных городах Франции.