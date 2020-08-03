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 Понедельник, 3 Августа 2020 17:13
Роза Манукян

Армен Саркисян выразил соболезнования в связи с кончиной французско скульптора Тороса Расткеленяна

Армен Саркисян выразил соболезнования в связи с кончиной французско скульптора Тороса Расткеленяна

АрмИнфо. Президент Армен Саркисян выразил соболезнования в связи с кончиной французского скульптора армянского происхождения Тороса Расткеленяна Президент РА Армен Саркисян выразил соболезнования семье Расткелянян в связи с кончиной выдающегося скульптора, медалиста <Мовсеса Хоренаци> , лауреата Почетного легиона Французской Республики Тороса Расткеленяна.

Президент отметил, что армянский народ потерял патриотического национального деятеля, респектабельного, интеллигентного интеллектуала, который всю жизнь служил своему народу, родине.

<На протяжении всей своей профессиональной деятельности Торос Расткеленян неизменно обращался к проблемам наших людей в своих скульптурах и произведениях. Армения всегда восхищалась творчеством Тороса Расткеленяна, высоко ценила его личный вклад в укрепление и развитие армяно-французских культурных связей>, - говорится в телеграмме президента Армена Саркисяна.

Торос Расткеленян был известен под псевдонимом Раст-клан. Он родился в 1934 году в Сирии Алеппо . Одной из важных тем творчества Тороса Расткеленяна стал Геноцид армян и борьба за свободу и справедливость. Его скульптуры, посвященные Геноциду армян, установлены в разных городах Франции. 

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