Понедельник, 3 Августа 2020 15:28

АрмИнфо. 14 сотрудников Службы принудительного исполнения Минюста РА проходят лечение от коронавиурса. Об этом на своей странице в Facebook написала пресс­секретарь Службы Вардуи Петросян.

<По положению на 3 августа, на лечении от коронавируса находятся 14 сотрудников Службы принудительного исполнения; на работу вернулись

39. Все контактирующие лица находятся на самоизоляции> - проинформировала Петросян.

В общей сложности, в республике было подтверждено 39102 случаев коронавируса, выздоровел 29861 человек, скончались 762. На данный момент фактическое лечение получает 8251 пациент.