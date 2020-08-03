АрмИнфо. 14 сотрудников Службы принудительного исполнения Минюста РА проходят лечение от коронавиурса. Об этом на своей странице в Facebook написала пресссекретарь Службы Вардуи Петросян.
<По положению на 3 августа, на лечении от коронавируса находятся 14 сотрудников Службы принудительного исполнения; на работу вернулись
39. Все контактирующие лица находятся на самоизоляции> - проинформировала Петросян.
В общей сложности, в республике было подтверждено 39102 случаев коронавируса, выздоровел 29861 человек, скончались 762. На данный момент фактическое лечение получает 8251 пациент.