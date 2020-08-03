Понедельник, 3 Августа 2020 13:13

АрмИнфо. Сегодня, как и все последние годы, события вокруг карабахского конфликта развиваются приблизительно по одному сценарию. Встречи, обсуждения определенных тем, отсутствие результата, очередное обострение на границе, потом снова переговоры. Подобное мнение выразил АрмИнфо депутат парламента Армении от фракции "Мой шаг" Микаэл Золян.

"Армянская сторона конфликта сегодня предлагает подходы, способные вывести ситуацию из этого порочного круга и начать, наконец, реальный диалог. К великому сожалению режим Алиева ответил на это поначалу критикой в адрес практически всех участников мирного процесса, потом последовали воинственные заявления, потом провокации на границе", - отметил он.

Тем не менее, по оценкам парламентария, все это к ожидаемым алиевским режимом результатам, мягко говоря, не привело, завершившись результатами прямо противоположными. Последнее поставило Алиева в еще более сложное положение, что просто вынудит его в очередной раз вспомнить о переговорах. Однако, с учетом того, что его режиму необходимо как-то "спасти лицо", до возвращения Алиева за стол переговоров не приходится исключать возможность новых провокаций. Последние могут проявиться как на границе и на линии соприкосновения, так и на территории третьих стран.

Золян убежден, что получив возможность решить вопрос военным путем, Азербайджан моментально отказался бы от переговоров и попытался пойти этим путем, поскольку переговоры за все 26 лет своего существования к каким-либо положительным сдвигам для Баку не привели. В этом свете, говорить о перспективе возобновления переговоров с нуля не приходится

- значительных достижений и прорывов в процессе за все эти годы не произошло.

Комментируя возможность внедрения механизмов контроля над ситуацией на границе, парламентарий подчеркнул, что алиевский режим всеми силами избегает этой перспективы, поскольку военные провокации являются для него политическим инструментом. Соответственно, будет продолжать это делать и в дальнейшем. Тем не менее, последние боестолкновения на границе, по его словам, продемонстрировали способность армянской армии и дипломатии обратить данный "аргумент" против самого Алиева. Провокации обошлись его режиму довольно дорого.

"Именно здесь я вижу ключ к разрешению ситуации. Однако, это требует времени. Режим Алиева так легко от тактики шантажа и провокаций не откажется. Для выхода некоторых голов в Баку на осознание новой ситуации, перспектив этой ситуации для них самих необходимо время. Соответственно, в ближайшее время мы должны быть готовы к новым провокациям", - подытожил Золян.