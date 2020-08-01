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 Суббота, 1 Августа 2020 15:54
Карина Манукян

Араик Арутюнян: Армия обороны готова при необходимости освободить оккупированные территории Республики Арцах

Араик Арутюнян: Армия обороны готова при необходимости освободить оккупированные территории Республики Арцах

АрмИнфо. Риторика политического и военного шантажа с властями и народом Арцаха чревата необратимыми последствиями и гуманитарной катастрофой в регионе. Об этом на своей странице в Facebook написал президент Арцаха Араик Арутюнян.

Он также в частности отметил: <Армия обороны, имея за спиной безоговорочную поддержку армянского народа, готова не только защитить нашу территориальную целостность и безопасность народа, но и в случае необходимости освободить оккупированные территории Республики Арцах>.

ВС Азербайджана 12 июля обстреляли армянские позиции на Тавушском направлении границы и попытались их атаковать. В результате ответного огня с армянской стороны противник вернулся на исходные позиции, понеся потери. Утром 13 июля ВС Азербайджана возобновили обстрел армянских позиций. Вплоть до 17 июля с некоторыми перерывами велся также обстрел приграничных армянских сел. Азербайджан потерял, как минимум, 13 человек, а также несколько танков и 14 ударных и разведывательных беспилотников. Число жертв с армянской стороны достигло 5.

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