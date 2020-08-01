Суббота, 1 Августа 2020 15:51

АрмИнфо. Совет Европы обновил список не входящих в ЕС стран, граждане которых могут въехать на территорию Шенгенской зоны. В список были включены те страны, где темпы распространения коронавирусной инфекции сравнительно снизились.

В список стран <зеленой зоны> Евросоюза из стран Южного Кавказа вошла только Грузия. Кроме того, на территорию ЕС могут въезжать граждане из Австралии, Канады, Японии, Марокко, Новой Зеландии, Руанды, Южной Кореи, Таиланда, Туниса и Уругвая. При наличии взаимного согласия, на территорию ЕС могут въезжать и граждане Китая. Данный обновленный список будет пересмотрен через две недели. Из списка <безопасных стран> были исключены Сербия и Черногория, где были выявлены новые вспышки коронавируса.

В общей сложности, в Армении был подтвержден 38841 случай коронавируса, выздоровели 29557 человек, скончались 749. На данный момент фактическое лечение получают 8307 пациентов.