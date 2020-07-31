Пятница, 31 Июля 2020 19:37

АрмИнфо. . Президенту Армении Армену Саркисяну 13 июля были представлены на подпись законы о внесении изменений в <Кодекс административного судопроизводства> и о внесении изменений в закон <Об основах администрирования и административного производства> .

Согласно источнику, офис президента Армении тщательно изучила законы и их возможное влияние на общественную жизнь и деловую среду. По результатам анализа можно сделать вывод, что в законе прослеживаются механизмы имеющие не всеобъемлющой характер, существуют определенные риски, в частности, в сфере рациональной эксплуатации природных ресурсов в горнодобывающем секторе, защиты прав и законных интересов населения.

Президент подчеркивает важность добросовестного применения закона. В противном случае могут проявиться нарушения прав собственности отдельных лиц, принципа социальной справедливости, необратимого ущерба культурному наследию, окружающей среде и здоровью населения.

При применении законов должно последовательно обеспечиваться право на эффективную судебную защиту отдельных лиц и организаций. Должны быть созданы адекватные, справедливые системы компенсации за нарушенные права. Согласно Конституции, президент республики не имеет права возвращать законы с возражениями, и предложениями об их дальнейшем обсуждении в Национальном Собрании.

По возможности, можно было бы принять более сбалансированные законы. Подписав законы, президент проследит за их выполнением в рамках полномочий, предоставленных ему Конституцией.