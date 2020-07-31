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 Пятница, 31 Июля 2020 19:01
Алина Оганесян

При поддержке Beeline в рамках Starthub Armenia состоится встреча с Кареном Гюлбудуганяном

При поддержке Beeline в рамках Starthub Armenia состоится встреча с Кареном Гюлбудуганяном

АрмИнфо. В рамках информационной платформы Starthub Armenia, которая проводится при поддержке Beelineв, 3 августа в 20:00 состоится онлайн встреча с основателем Strategic Value Ventures LLC, Амбассадором Berkeley SkyDeck, стратегическим советником, серийным инвестором Кареном Гюльбудуганяном (https://www.facebook.com/events/647572246103360/).

Как сообщает пресс-служба компании, встреча проводится с целью помочь стартапам более эффективно участвовать в отборочном цикле акселератора Berkeley SkyDeck, заявки на участие в котором можно подать до 8 августа.  В частности, армянские стартапы получат возможность задать вопросы эксперту и услышать его советы для вступления в очередной цикл Berkeley SkyDeck. Сообщается, что вопросы можно направить до старта онлайн встречи по следующей ссылке: https://forms.gle/m9nuicWvhAHeoAXTA:

В ходе встречи стартапам расскажут о том, как подготовить заявку на Berkeley SkyDeck и представить проект (pitch deck), что помогает и что мешает стартапам в ходе избирательных интервью, будет представлена также информация о внутреннем процессе приема в Berkeley SkyDeck, и прочих вариантах участия в Berkeley SkyDeck.

Сообщается, что акселератор SkyDeck - наиболее крупный в UC Berkeley и в целом системы UC. SkyDeck входит в ТОП-3 университетских акселераторов на международном уровне. В последние годы Berkeley SkyDeck является основной площадкой для продвижения армянских стартапов на международную арену.  Со дня своего создания Strategic Value Ventures являлась международным стратегическим партнером UC Berkeley SkyDeck.

В связи с этим трудно переоценить роль Карена Гюльбудагяна, чьи усилия и активная работа на протяжении многих лет сделали Армению лидером среди более чем 30 стран, представленных на SkyDeck. В частности, на SkyDeck смогли войти следующие армянские стартапы: Krisp, SuperAnnotate, Grovf, AppearMe, Netris и AimHub.  Партнерами онлайн встречи являются Strategic Value Ventures (SVV), Стартап Академия Армении, Beeline Startup Incubator, Сеть бизнес-ангелов Армении (BANA), Фонд науки и технологий Армении (FAST), Фонд Инкубатор предприятий (EIF), центр ISTC, Фонд Гранатус Венчурс, Центр инноваций предпринимательства и продуктов (EPIC).

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