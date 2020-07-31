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 Пятница, 31 Июля 2020 16:45
Ани Мшецян

МЧС: С 1 по 3 августа в Армении ожидаются дожди и грозы

МЧС: С 1 по 3 августа в Армении ожидаются дожди и грозы

АрмИнфо. На территории Армении с 1 по 3 августа в большинстве регионов время от времени ожидается кратковременный дождь с грозой, во время грозы - усиление ветра до 20-25 метров в секунду. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Согласно источнику, в отдельных частях страны также ожидается град. С 4-5 августа ожидается погода без осадков.  Ветер северо-западный с порывами до 3-8 м/с. 3-го августа температура воздуха понизится на 2-4 градуса.

В Ереване в вечерние часы и ночью с 1 по 3 августа в отдельных местах города время от времени ожидается кратковременный дождь с

грозой, во время грозы - усиление ветра до 20-22 метров в секунду. С 4-5 августа ожидается погода без осадков. Температура воздуха днем составит +36 градусов.

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