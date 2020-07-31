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 Пятница, 31 Июля 2020 15:25
Марианна Мкртчян

Министр обороны Армении побывал на боевых позициях восточных рубежей Арцаха

Министр обороны Армении побывал на боевых позициях восточных рубежей Арцаха

АрмИнфо. В рамках текущего плана взаимодействия и координации действий между оборонными ведомствами двух армянских республик, 30-31 июля министр обороны Армении Давид Тоноян совершил рабочий визит в Арцах.

Как сообщила на своей странице в Фейсбук пресс-секретарь Минобороны РА Шушан Степанян, в сопровождении командующего Армией обороны Арцаха Джалала Арутюняна Тоноян посетил ряд воинских частей и отдельных подразделений при центральном командовании АО, ознакомился с социально-бытовыми условиями и связанными со службой иными проблемами, которые нуждаются в решении.

Глава МО Армении уделил особое внимание внедренному в последний период в  АО новейшему оружию и модернизированным техническим средствам, и проводимым текущим работам.

Главы двух оборонных ведомств также посетили различные военные и тыловые объекты Армии обороны, расположенные в восточном направлении линии соприкосновения войск, где коснулись текущих и возможных региональных процессов, вызовов, стоящих перед двумя армянскими государствами. В частности, тех системных задачах, которые стоят перед оборонными ведомствами.

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