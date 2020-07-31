Пятница, 31 Июля 2020 15:20

АрмИнфо. В Армении внимательно слушают за речами верховного главнокомандующего соседнего государства. Об этом в беседе с журналистами в рамках визита в Арцах заявил министр обороны РА Давид Тоноян, коснувшись последних милитаристских заявлений сделанных военно-политическим руководством Азербайджана, в том числе и угроз президента Ильхама Алиева.

"Он (Ильхам Алиев -ред.) отметил, что мол пока не поздно, армянские ВС должны покинуть указанные им территории. Во-первых, учитывая то обстоятельство, что наш премьер-министр Армении и президент Арцаха выступают с заявлениями иного характера, наоборот, с позиций миролюбия, призывая продолжить переговорный процесс, для нас непонятны подобные высказывая. Во-вторых, мне как министру обороны Армении хотелось бы понять, формулировка "пока не поздно", это когда? Поскольку наши аналитические возможности не позволяют нам понять, какие временные рамки предполагает это пока не поздно", - сказал он.

Вместе с тем, Тоноян констатировал, что с идентичными заявлениями выступают и некоторые должностные лица их военно-политического руководства АР, заявляя о готовности начать боевые действия, и ждут только команды. "Во-первых, не так, чтобы мы не ждем подобной команды. Во-вторых, последние боевые действия в Тавушском направлении являются ярким свидетельством того, что в короткие сроки, несмотря на использование противником сверхсовременных средств и очень интенсивно, тем не менее не достиг успехов. Наоборот имел серьезные потери", - подытожил глава армянского оборонного ведомства.

Заметим, что последние несколько месяцев, военно-политическое руководство Азербайджана выступает с милитаристскими заявлениями, грозясь силовым путем решить нагорно-карабахский вопрос. Последнее заявление воинственного характера прозвучало накануне из уст президента Азербайджана Ильхама Алиева в ходе визит в один из регионов страны.

Напомним, также, что это воинственная риторика 12 июля переросла в боестолкновения на армяно-азербайджанской государственной границе, которые продолжались несколько дней. ВС АР подвергали артиллерийскому обстрелу не только позиции ВС РА, но и армянские приграничные села. В результате этих действий пострадал мирный житель села Чинари, также повреждена гражданская инфраструктура. По официальным данным, с армянской стороны погибли 5 военнослужащих, еще 36 были ранены (5 тяжело), с азербайджанской - официально около двух десятков. ВС Армении сообщило об уничтожении 13 азербайджанских беспилотников, в том числе и одного израильского Elbit Hermes 900. С 17 июля ситуация на передовой сравнительно стабилизировалась.