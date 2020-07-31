Пятница, 31 Июля 2020 13:01

АрмИнфо. Экс -глава Службы национальной безопасности Армении, глава партии "Родина" Артур Ванецян считает, что уголовное дело, в рамках которого его пригласили в СНБ, носит политической характер.

В беседе с журналистами, Ванецян отметил, что у него сейчас нет никакого статуса по данному делу. "Меня пригласили для дачи разъяснений в рамках подготовки материалов по данному делу. Я не был обязан приходить, но уважая данный институт, пришел, однако, отказался давать разъяснения. Это дело ни о чем, очередное сфабрикованное дело, которое преследует политические мотивы. В последние 8 месяцев, как вам известно, политическое руководство страны последовательно преследовало меня с тем, чтобы прекратить мою активную политическую деятельность",- заметил бывший глава СНБ.

Коснувшись содержания дела, Ванецян заявил, что в 2018 году в своей должности был восстановлен один из бывших сотрудников СНБ. По словам нового руководства СНБ, Ванецян не имел права восстанавливать данного сотрудника в должности. "Однако, вероятно, политическое руководство и новый глава СНБ имеют проблемы с чтением и пониманием закона. Если бы они внятно прочитали закон, то поняли бы, что никакого нарушения не было",- подчеркнул он.

Отметим, что сегодня утром Артур Ванецян был вызван в СНБ Армении. Последний стал фигурантом по делу о нарушении во время кадровых назначений. Предполагается, что, будучи главой СНБ, Ванецян нарушил статью 16-ю закона "Об органах национальной безопасности". Статья содержит перечень обязанностей сотрудников органов национальной безопасности.