Пятница, 31 Июля 2020 12:59

АрмИнфо. Бывший глава Службы национальной безопасности Армении, руководитель партии "Родина" Артур Ванецян не исключил, что в ближайшее время проведет встречи со всеми политическими силами. Об этом Ванецян заявил 31 июля в беседе с журналистами.

Ванецян, в частности, заявил, что недавно появилась информация о том, что он встречался со вторым президентом Армении Робертом Кочаряном, однако, данная информация не соответствует действительности. "Однако, я не исключаю, что в ближайшее время будут проведены встречи с представителями различных политических сил, в том числе с бывшими президентами Робертом Кочаряном, Сержем Саргсяном и Левом Тер- Петросяном",- подчеркнул экс -глава СНБ.

На ремарку журналистов о том, что, будучи руководителем СНБ Ванецян обвинял второго и третьего президентов Армении в коррупции, глава партии "Родина" заявил, что политические процессы предполагают встречи с представителями различных сил.

По его словам, в ближайшее время в стране будут происходить активные политические процессы. "Власти провалили свою работу по всем направлением, и сейчас страна находится в очень сложной ситуации. Мы стоим перед опасностью кризиса в сфере здравоохранения, экономики и в других сферах. Однако, руководство страны, вместо того, чтобы решать эти проблемы пытается заставить представителей оппозиции замолчать",- заключил Ванецян.

Отметим, что сегодня утром Артур Ванецян был вызван в СНБ Армении. Он стал фигурантом по делу о нарушении во время кадровых назначений. Предполагается, что, будучи главой СНБ, Ванецян нарушил статью 16-ю закона "Об органах национальной безопасности". Статья содержит перечень обязанностей представителей органов национальной безопасности.