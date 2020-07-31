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 Пятница, 31 Июля 2020 11:00
Марианна Мкртчян

Минобороны Армении: Минувшей ночью на армяно-азербайджанской государственной границе сохранялось относительное затишье

Минобороны Армении: Минувшей ночью на армяно-азербайджанской государственной границе сохранялось относительное затишье

АрмИнфо. В ночь с 30 на 31 июля, так же как и сейчас на армяно-азербайджанской  государственной границе сохраняется относительное затишье.

Как сообщает пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян на своей странице в Фейсбук, противник на отдельных участках госграницы из стрелкового оружия различного калибра 14 раз нарушил режим прекращения огня, в направлении армянских позиций было произведено около 155 выстрелов.

"В направлении армянских позиций близ Чинари, Айгедзора, Айгепара, Некрин Кармирахбюра - 10 раз, Елпина, Зангатуна - 3 раза. Барцруни - 1 раз", - подчеркнула Степанян. 

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