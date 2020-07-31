Пятница, 31 Июля 2020 11:00

АрмИнфо. В ночь с 30 на 31 июля, так же как и сейчас на армяно-азербайджанской государственной границе сохраняется относительное затишье.

Как сообщает пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян на своей странице в Фейсбук, противник на отдельных участках госграницы из стрелкового оружия различного калибра 14 раз нарушил режим прекращения огня, в направлении армянских позиций было произведено около 155 выстрелов.

"В направлении армянских позиций близ Чинари, Айгедзора, Айгепара, Некрин Кармирахбюра - 10 раз, Елпина, Зангатуна - 3 раза. Барцруни - 1 раз", - подчеркнула Степанян.