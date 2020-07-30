Четверг, 30 Июля 2020 18:08

АрмИнфо.Говорить об объединении оппозиции, и в первую очередь той, которая представляет старые власти, в условиях отсутствия социального заказа не приходится. Такое мнение выразил журналистам руководитель Института Кавказа, политолог Александр Искандарян.

Он отметил, что сегодня в сфере внутренней политики и расстановки политических сил сложилась типичная для Армении картина, при которой оппозиция не в состоянии объединиться, так как не видит перед сабой реальных перспектив. <Объединяться имеет смысл в том случае, когда есть перспектива пробить стену, если есть перспектива, объединившись, победить. Да, тогда есть смысл объединяться. Если же этой перспективы нет, то незачем и объединяться>, - подчеркнул политолог.

По его словам, разрозненные лидеры оппозиции чувствуют себя в этих условиях вполне комфортно, так как не считают целесообразным <ложиться под кого-либо>. <Проблема не в том, чтобы объединить людей, проблема в том, чтобы создать людей. Даже сегодняшняя оппозиция, состоящая из так сказать старых и новых, объединившись не сможет сделать ничего, так как нет главного - социального запроса, а без общественного запроса делать что- либо просто бессмысленно>, - подчеркнул Искандарян.

Развивая тему, политолог отметил, что революция 2018 года произошла не случайно, было очевидно, что ситуация к этому и идет. <Бывшая власть в лице Республиканской партии обладала совсем небольшой социальной легитимностью, а с рейтингом не более 15% жить вечно нельзя - это было и тогда понятно любому квалифицированному аналитику>, - подчеркнул политолог, заметив, что разговоры о том, что такие форс-мажоры, как коронакризис, не способны быть первичным фактором для смены власти. <Это случается тогда, когда у власти очень низкая легитимность. Тогда любое случившееся нестандартное событие может стать катализатором внутриполитических проблем. Если у власти высокая легитимность, то такие ситуации не превращаются в форс-мажор.

Политолог не стал отрицать, что в Армении сегодня не все гладко, что новая власть не делает ошибок и проблемы видны. <Но и видно, что падение рейтингов власти не такое быстрое. Рейтинги Никола Пашиняна с рейтингами Сержа Саргсяна в 2010 году, то есть через 2 года прихода последнего к власти, нельзя никак сравнивать. Уже тогда Саргсян приходил к власти с низким рейтингом. Он как бы приспособился руководить страной, имея низкий рейтинг. Власть республиканцев вообще научилась существовать с низкими рейтингами. Удовольствия конечно они от того не получали, но нашли технические методы - подтасовка выборов, пакетирование процессов так как надо. Но ошибка была в том, что республиканцам казалось, что это можно делать вечно. А так не бывает>, - заметил Искандарян.

По мнению политолога, рейтинги нынешней армянской власти высокие и снижаются медленно. <Это довольно медленный процесс, потому что наличествующее в обществе определенное социальное недовольство для того, чтобы превратилось в политическое, должно вылиться в так называемый <политический канал>. Но этого политического канала нет. А те каналы старой власти, которые она сегодня предлагает недовольным, не сработают. Общество старой власти не верит, обычный армянский гражданин ей не верит. Как только он во что-то поверит, канал заработает, а пока нет>, - заключил политолог.