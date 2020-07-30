Четверг, 30 Июля 2020 18:06

АрмИнфо.В России с большой тревогой восприняли недавнее обострение ситуации на границе дружественных РФ Армении и Азербайджана. Об этом 30 июля в ходе брифинга заявил заместитель директора ДИП МИД России Алексей Зайцев отвечая на вопрос, можно ли говорить о взаимопонимании или общих взглядах России и Турции по карабахскому урегулированию, с учетом последних переговоров между Путиным и Эрдоганом по этому вопросу.

"Убеждены, что многолетний нагорно-карабахский конфликт, как и любые другие разногласия на международной арене необходимо решать исключительно мирными средствами, путем дипломатических переговоров. Нашу позицию неизменно разделяют сопредседатели Минской группы ОБСЕ - США и Франция, а также ООН, СНГ и в других международных организациях", - отметил представитель российского внешнеполитического ведомства.

При этом Зайцев добавил, что российская сторона с турецкими коллегами предметно обсудила текущую ситуацию в Закавказье и конкретно в нагорно-карабахском урегулировании на уровне глав государств 27 июля, и глав МИД 23 июля.

"Обоюдно констатирована серьезная озабоченность опасным развитием ситуации в регионе. Россия и Турция исходят из безальтернативности политико-дипломатического решения имеющихся проблем, на основе принципов международного права, в интересах народов Азербайджан и Армении. Настроены и впредь со своими партнерами, в том числе и Турцией работать в целях купирования нового витка напряженности, стабилизации общей обстановки в Закавказье, активному содействию налаживанию политического диалога между Ереваном и Баку", - подытожил российский дипломат.

Напомним, что боестолкновения на армяно-азербайджанской государственной границе произошли 12 июля и продолжались несколько дней. ВС АР подвергали артиллерийскому обстрелу не только позиции ВС РА, но и армянские приграничные села. В результате этих действий пострадал мирный житель села Чинари, также повреждена гражданская инфраструктура. По официальным данным, с армянской стороны погибли 5 военнослужащих, еще 36 были ранены (5 тяжело), с азербайджанской - официально около двух десятков . ВС Армении сообщило об уничтожении 13 азербайджанских беспилотников, в том числе и одного израильского Elbit Hermes 900. С 17 июля ситуация на передовой сравнительно стабилизировалась.