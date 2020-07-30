Четверг, 30 Июля 2020 18:04

АрмИнфо. Не важно, что Кремлю не очень свойственно доверять таким элитам, которые приходят к власти так, как в Армении. И это совершенно не значит, что между Москвой и Ереваном появились непреодолимые проблемы во взаимоотношениях. Такое мнение выразил директор Института Кавказа, политолог Александр Искандарян.

<У Армении с Россией есть проблемы во взаимоотношениях. Они вообще есть, всегда есть и всегда были. У стран, находящихся в таких взаимоотношениях как Россия - Армения не может не быть проблем. Они были при прошлом президенте, при позапрошлом президенте. Они просто немножко по-другому улаживались - регулирование этих проблем обычно происходило в достаточно закрытом режиме, ибо природа власти в Армении была другой>, отметил аналитик.

При Серже Саркисяне, при Роберте Кочаряне армянские власти имели бюрократический характер и у них в публичное поле не попадало то, что обсуждалось: от цен на газ до поставок оружия для Азербайджана, от различного рода финансовых вопросов, долгов до поведения армянских или российских властей по отношению друг к другу. Эти проблемы реально существовали всегда, но они решались бюрократическим способом, гораздо менее открыто.

Сегодня же в Армении другая власть, ее природа другая, природа людей другая. Во главе государства - журналист. Очень многие люди пришли во власть прямо из дискурсов, непосредственно из соцсетей пересели в кресла руководителей государства. И это дает другой способ реагирования. А на это Россия иногда реагирует довольно нервно.

По убеждению Искандаряна, в России умеют отделять элиту от государства. <Между прочим, это и наших властей касается, вот это разделение. Одно дело как относиться к России, будучи в оппозиции, другое дело - уже во власти, при непосредственном взаимодействии с российскими властями. Это, по словам политолога, называется <функцией кресла> и к этому надо относиться спокойно.

Да, в этом взаимодействии между союзническими странами существует мощный камертон - сфера безопасности. Самая важная сфера взаимоотношений между Россией и Арменией, важнее чем энергетическая. В сфере безопасности сотрудничество не то что продолжается, оно, как мы видим, значительно интенсифицируется.

Политолог согласен, что и в международной политике определенную роль играют личные взаимоотношения. <Более того, люди по природе своей любят персонифицировать происходящие процессы, а я напротив - от них увожу. А мы думаем, что были хорошие отношения на личностном уровне между Владимиром Путиным и Сержем Саргсяном? Нет, насколько мне известно, не были. В любом случае, они были гораздо менее публичными. Мы думаем, что у Путина очень хорошие личные взаимоотношения с Лукашенко? Нет я лично так не думаю. Но мне кажется, что в каждом случае Россия умеет отделять мух от котлет в своей геополитической стратегии, основанной на национальных интересах. В этом смысле это все работает. Поэтому преодолевать появляющиеся противоречия будет получаться и дальше, а проблемы, те или иные, будут возникать всегда. Их будет больше или меньше, но понимание того, что эти проблемы надо пытаться улаживать есть и с той, и с другой стороны>, - подчеркнул Искандарян.