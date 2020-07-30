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 Четверг, 30 Июля 2020 16:44
Карина Манукян

<Общественный приоритет> лишил квартир: жители улицы Екмаляна продолжают борьбу за свои права

<Общественный приоритет> лишил квартир: жители улицы Екмаляна продолжают борьбу за свои права

АрмИнфо.30 июля лишенные своих квартир еще 15 лет назад жители столичной улицы им.Екмаляна провели очередную акцию протеста перед зданием Правительства РА.

Несмотря на столь внушительный срок, проблема данных семей до сих пор не решена. 15 лет назад территории зданий, где были расположены квартиры протестующих, были признаны общественным приоритетом, и выделены под строительство новых многоквартирных домов. Между тем местные жители до сих пор не получили ни квартир, ни обещанной компенсации. По их словам, арендная плата за снимаемое ими в течение прошедших лет жилье также не компенсируется.

Протестующие отмечают, что, в общей сложности, поднимали свою проблему перед тремя президентами республики и семью премьер­министрами. При этом между правительством и столичной мэрии, по их словам, до сих пор нет согласия в вопросе, какая именно структура должна отвечать за сложившуюся ситуацию. Сегодня участники акции направили в Правительство очередное заявление, в надежде на решение проблемы. 

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